Tarifsiz acı!

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ölü sayısının en az 3 bin 300'e çıktığını ve 13 bin kişinin ise yaralandığını duyurdu. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden saldırılar düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 30 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Filistin- Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir ekmek fırınını da hedef alırken, buradaki saldırıda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen İsrail saldırılarında da biri düzençocuk 3 Filistinli öldürüldü. İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

'ŞOK YAŞIYORUZ'

Öte yandan önceki akşam yaşanan saldırının ardından tüm dünya ayağa kalktı. Hindistan, İtalya ve İrlanda yönetimleri sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı" ifadesini kullandı. Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde meydana gelen trajik can kayıpları karşısında derin bir şok yaşıyoruz" dedi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Modi, "Yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Çatışmalardaki sivil kayıplar, ciddi ve devam eden bir endişe konusudur. Sorumlularından hesap sorulmalı" dedi.

'BU SALDIRI DERİNDEN ÜZDÜ'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü" açıklamasını yaptı. Meloni, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü. İtalya, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ifade ediyor ve ailelere, yaralılara yakınlığını belirtiyor" diye konuştu.

'SORUMLULARDAN HESAP SORULMALI'

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Yaşananların tüm gerçeklikleri ortaya konmalı ve sorumlularından hesap sorulmalı" dedi. Hastanede tedavi görenler, sağlık görevlileri ve hastaneye sığınan sivillerin yaşamını yitirmesi karşısında dehşete kapıldığını belirten Martin, "Yaşananların tüm gerçeklikleri ortaya konmalı ve sorumlularından hesap sorulmalı" diye konuştu.

AÇIKLIĞA KAVUŞMALI

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ise, "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez" dedi. Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların en kısa zamanda ulaşması için uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını kaydeden Rutte, "Koşullar ne olursa olsun, bu kadar çok masum mağdurun çektiği acılar çok önemli. Düşüncelerim onlarla ve sevdikleriyle" dedi.