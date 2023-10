Vekil Bursalı’dan ‘tezkere’ tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bir açıklama yayınlayarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Bursalı, "Sayın Kılıçdaroğlu, kurultay yenilgilerini de yorgunluğunu da çoktan aştı bu konu! Milli güvenlik sorununun bizatihi kendisi haline geldi artık! Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili olarak, "Kendi topraklarına yabancı asker davet etmek vatana ihanettir" demek kime hizmet etmektir! Nerede yabancı asker?" diye sordu. Bursalı, "On yıldır bütün tezkereler kelimesi kelimesine aynı. CHP de defalarca kabul oyu verdi daha önce. HDP ya da Yeşiller ve Sol Parti ya da her ne ismi var ise 'Savaşa hayır' deyip 'Teröre evet' diyen PKK sevicilerle ittifak yapmak adına, partinizin 6 okundaki değerlerden de Atatürk'ten de Türk milletinden de Türk devletinden de vazgeçtiğinize değdi mi? 'Hayır' cevabı, milletimiz tarafından da not edilmiştir. Vatana açıkça edilen bu ihanet, asla unutulmayacaktır" dedi.