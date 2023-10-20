  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika “BM artık çöpe atılmış fonksiyonsuz bir kuruluş”

“BM artık çöpe atılmış fonksiyonsuz bir kuruluş”

HABER MERKEZİ
“BM artık çöpe atılmış fonksiyonsuz bir kuruluş”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında konuşan Prof. Dr. Kurtulmuş Birleşmiş Milletler'in kağıttan kaplan bile olmadığını söyleyerek, "Allah aşkına Birleşmiş Milletler nerede savaşı durdurdu? Birleşmiş Milletler konseyinde 1 kişi kaldırsa, 'hayır ben bunu istemiyorum' dese hiçbir karar alamıyorsun. Ukrayna'da Rusya 'hayır' diyor. Filistin meselesi olduğunda Amerika 'hayır' diyor. Nasıl çözeceksin? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğumu biliyorum ama siyasi sorumluluğumu da kuşanarak söylüyorum. Birleşmiş Milletler dediğiniz şey artık kağıttan bir kaplan bile değil. Neredeyse çöp tenekesine atılmış fonksiyonsuz sun. bir kuruluştan ibarettir" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA