“BM artık çöpe atılmış fonksiyonsuz bir kuruluş”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında konuşan Prof. Dr. Kurtulmuş Birleşmiş Milletler'in kağıttan kaplan bile olmadığını söyleyerek, "Allah aşkına Birleşmiş Milletler nerede savaşı durdurdu? Birleşmiş Milletler konseyinde 1 kişi kaldırsa, 'hayır ben bunu istemiyorum' dese hiçbir karar alamıyorsun. Ukrayna'da Rusya 'hayır' diyor. Filistin meselesi olduğunda Amerika 'hayır' diyor. Nasıl çözeceksin? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğumu biliyorum ama siyasi sorumluluğumu da kuşanarak söylüyorum. Birleşmiş Milletler dediğiniz şey artık kağıttan bir kaplan bile değil. Neredeyse çöp tenekesine atılmış fonksiyonsuz sun. bir kuruluştan ibarettir" dedi.