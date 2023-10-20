Çocuklar ölüyor uyurken susulur ölürken değil!

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 524'ü çocuk 3 bin 785'e yükselirken, saldırılarda 600 çocuğun enkaz altında kaldığı açıklandı. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların çocuğunu çocukların oluşturduğu öğrenildi.

'SOYKIRIM YAPILIYOR'

Katliamın canlı tanıklarından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgede yaşanan dehşeti anlatmaya devam ediyor. Emine Kavasoğlu, "Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıkta ölüm tanklarının yaptığı soykırımı yıkımı gözler önüne sererken, dünyanın sessiz kaldığı saldırı ile birlikte Gazze'de 5 dakikada bir yetişkin, bir saatte ise 4 çocuk katlediliyor" dedi.

TANK SEVKİYATI SÜRÜYOR

GAZZE sınırında sürekli olarak İsrail'in tank sevkiyatının sürdüğünü belirten Kavasoğlu, "Gazze'ye yönelik yoğun bombardıman devam ediyor ve zaman zaman da çatışma seslerini duyuyoruz. Nereden geldiğini tam olarak bilmesek bile yakın bir şekilde sıcak temas seslerini duyuyoruz. Ağır makineli silahların ateşlendiğini duyuyoruz. Sabahtan beri Gazze'ye yönelik topçu atışları sürüyor. Şu anda biz Gazze'ye 1 kilometre uzaklıktayız. Burası en yakın gidebildiğimiz nokta ve bombardımanlar peş peşe sürüyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada ölenlerin sayısının 4 bine yaklaştığı belirtildi. Ne yazık ki Gazze'de çocuklar ölüyor, insanlık izliyor. Katliamın başladığı günden itibaren dakikada bir yetişkin, bir saatte ise 4 çocuk katlediliyor" diye konuştu.

GECE GÜNDÜZ SALDIRI

Kavasoğlu, "İsrail sokakta top oynayan çocukları vuruyor. Çok sayıda çocuk öldü. İsrail ordusu gece gündüz saldırıyor. Dün gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti" dedi.

306'SI ASKER BİN 400 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrailli yetkililer çatışmalarda ölen vatandaşlarının sayısını bin 400 olarak açıkladı. Yetkililer, 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını belirtti.

İSRAİL'İN "BİZ YAPMADIK" YALANI ÇÜRÜTÜLDÜ

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının yankıları sürüyor. IDF, saldırının hemen ardından facianın Filistin tarafından atılan bir füze nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmiş, sorumluğu reddetmişti. Bu tezi savunan İsrail kanadı Al Jazeera'nın görüntülerini kullanmıştı. İsrail'in paylaşımlarını mercek altına alan Al Jazeera, İsrail tarafından paylaşılan 'kanıt'ları inceledi ve vardığı sonucu dünya kamuoyu ile paylaştı. Al Jazeera'nın dijital araştırması, İsrail ordusunun Gazze'deki El Ahli Arap hastanesine yapılan saldırının başarısız bir roket fırlatmasından kaynaklandığı yönündeki iddiasına hiçbir dayanak bulamadı.

GAZZE'DE 4 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı, 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi nedeniyle hizmet veremiyor" dedi. BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü vurguladı. Griffiths, Gazze'de 3 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve 12 bin 500'den fazla yaralı olduğunu belirterek, "Enkaz altında kalan yüzlerce kişiden haber alınamıyor ve kaç kişinin tehlikeden kurtulmak için kuzeyden güneye göç ettiğini bilmiyoruz" dedi.

SİYONİZM BU KEZ KİLİSEYİ HEDEF ALDI

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Sivillere adeta havadan ölüm yağdıran İsrail okul, cami ve hastaneden sonra dün akşam da Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu evsiz kalan pek çok Filistinlinin sığındığı kilisede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

HAMİLE KADIN VE İKİ ÇOCUĞUNU KATLETTİLER

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan bölgenin güneyine giderek kurtulmak isteyen hamile anne ve iki kızı, ölüme Refah kentinde yakalandı. Görgü tanığı Nihad el-Lahvani, saldırıda ölen Ureyc el-Benna ve 10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun toprağa verildiğini söyledi. Saldırıdan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını aktaran Lahvani, Gazze'nin kuzeyinden günler önce kaçarak güneydeki Refah'a gelen Filistinli anne ve çocuklarının İsrail'in saldırılarına burada yakalandığını aktardı.

BATI ŞERİA'DA 97 KİŞİ ESİR ALINDI

Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin en az 97 kişiyi esir aldığını ve esir alınanlar arasında Hamas liderlerinden Hasan Yusuf ile gazeteciler Alâ Er-Rimavi ve Imad Ebu Imad'ın da olduğunu bildirdi. İşgal güçlerinin ayrıca Ramallah'ın batısındaki Kıbya köyünde Şehit Ahmet Ğayzan'ın evini yıktığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin buldozerler eşliğinde köye baskın düzenlediğini ve şehidin evini yıkmaya başladığını belirtti.

'GAZZE AÇIK MORGA DÖNÜŞTÜ'

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis korku içerisinde canları kurtartmaya çalıştıklarını anlattı. Malhis, "Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Şimdi Gazze açık morga dönüştü" dedi. Tıbbi malzemelerin bitmek üzere olduğunu söyleyen Malhis, "Narkoz vermeden, uyuşturmadan yaralılara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Koridorlarda ameliyat yapıyoruz. Biz korku içindeyiz ama başka görevimiz var milletimizin canlarını kurtarmak. Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Şimdi Gazze açık morga dönüştü" dedi.