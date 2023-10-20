Rahmetlı Sezai Karakoç'un Kudüs'teki Siyonist zulmüne dikkat çektiği 'Ey Yahudi' şiiri;

1969'da Diriliş dergisinde yayınlandı.

Bu veciz şiirin bir bölümü, İsrail'in gaddarca hastaneyi bombalaması sonrası duygularımıza tekrar tercüman olmaktadır:

'Hak ettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin ey Yahudi Sen kutsal Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin Peygamberlerin dediği bir kere daha olacaktır Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir başına Sen Süleyman Peygamber'in ruhunu incittin ey Yahudi Davut Peygamber'in ruhunu sarstın ey Yahudi

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... O gün Tanrı'nın azabı senin için şiddetli olacaktır Biz istesek bile seni ondan kurtaramayacağız ey Yahudi Bize bu yapılanı yapan sen değilsin Biz kendi cezamızı çekiyoruz Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin ey Yahudi Sana yeryüzü lanet edecektir Sana gökyüzü lanet edecektir ey Yahudi En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsan ey Yahudi.

ABD-İSRAİL'İN HAÇLI SEFERİ

İsrail'in gaddarca hastaneyi bombalamasından 12 saat sonra Biden ile Netanyahu Tel Aviv havalimında birbirlerinin boynuna sarıldılar, kucaklaştılar. Bu ikilinin görüntülerine baktıkça birisi Hitler, diğeri Mussolini gibi geliyor Müslümanlara. Naziler bile hastane vurmamıştı, bunlar Naziler'den daha gaddar.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Baptist Hastanesi'ni (Al Ahli Arab Hastanesi) hedef aldı.

Saldırı sonucunda en az 700 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den itiraf gibi bir paylaşım yaptı. Naftali "İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu" paylaşımını yaptı. Ancak katlettikleri Filistinliler arttıkça gönderisini sildi. İsrail'in katliamı sonrası Türkiye harekete geçti! Bakan Koca duyurdu: Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız!

TÜRKİYE ÇIRPINIYOR

Erdoğan-Hakan Fidan çırpınıyor. Gazze inim inim inliyor. Gazze'yi ablukaya alan Siyonist İsrail'in saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarında zaman daralırken, yüzbinlerce Filistinli Gazze'nin güneyine geçmeye, Mısır'a sığınmaya çalışıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye çırpınıyor. Onlarca ülkenin liderleri ile görüştü, görüşecek. Erdoğan'dan başka ateşkes için çaba sarf eden yok.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Müslüman ülkelere gönderdi.

Peki ABD-İngiltere ve AB, insani duygularını feshetmiş bir şekilde insanlığın en aşağılık saldırılarında bulunan İsrail katliamlarının NEDEN arkasında duruyor?

Genel kanaat, Biden-Derin ABD ve İngiltere, saldırı planını çok önceden yapmış.

İsrail aracılığında başlattığı yeni dünya düzeninin Ortadoğu bölümü dizayn edilmesidir.

Parçaları birleştirelim:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 11 Eylül 2001 tarihinde (çakma) İkiz Kuleler olayında El Kaide'nin terör saldırısını bahane ederek, Afganistan ve Irak'a

çöktü. ABD'nin o dönemdeki başkanı Bush, 'Haçlı Seferi başladı' demişti.

Derin ABD, hemen ardından Ortadoğu-Afrika-Müslüman ülkelerinin kanını emmeye yönelik KİRLİ Büyük Ortadoğu Projesi'ni açıkladı.

Derin Amerika-İngiltere BOP projesi 22 Müslüman ülkenin "Afganistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Irak, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen, İran, Kıbrıs, Türkiye rejimlerini ve sınırlarını değiştirmeyi kapsıyordu.

Derin ABD-İngiltere, 12 ülkenin rejimlerini ve sınırlarını lime lime ederken Türkiye kükredi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, ABD-İsrail'in Irak-Suriye-Doğu Akdeniz Koridoru-PKKDoğu Akdeniz enerjisi-Kıbrıs planlarını parçaladı.

ABD-İngiltere-AB'nin emperyalist yayılma projesi dönem dönem sekteye uğrasa da yer yer denemeler yapılıyordu.

Ne tesadüf. Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu da 12 gün önce Filistinlilerin kanına girerek, Gazze'ye saldırırken, aynen Bush gibi 'Bu savaş ile yeni Ortadoğu ortaya çıkacak" diyerek, Haçlı Seferi'nin taşeronu olduğunu gösterdi.

BU GEMİLER NEDEN GELDİ?

Günümüzde bu BOP projesinin en ağır bedelini FİLİSTİN-Irak ve Suriye ödüyor. İsrail Gazze'yi işgale hazırlanıyor. Irak ve Suriye parçalara bölündü.

Amerika ve İngiltere, altıncı filoya ilave olarak, üç dev uçak gemisini, yardımcı savaş gemileri, atom denizaltıları ve elektronik sistemlerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.

Başkan Erdoğan, Derin ABD-İsrail kirli planlarını çok iyi okuyor. Sordu: Bu uçak gemileri neden geldi?

HEDEF: SURİYE-GAZZE

Derin ABD taşeronu İsrail Gazze'yi işgal edecek. Ne tesadüf. Yahudi sermayederlerin New York Times İSRAİL'İN GAZZE PLANINI

YAZDI. "İsrail'in işgal planları Gazze Şehri ve Hamas liderliğini hedef alıyor" başlıklı habere göre, İsrail, Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve ve lider kardosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor. NYT'ye göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak. Gazze'de İsrail'in istediği (yani kukla) yönetim getirmek.

Parçaları birleştirince Gazze sonrası aşama şöyle: Derin ABD (İsrail) BOP çerçevesinde üç parçaya bölünen Suriye'de, ABD aparatı PKK'ya garnizon-devletçik kurdurmayı, İsrail'de işgal ettiği Golan Tepeleri ve Ürdün sınırında kukla yönetim kurguluyor.

Derin ABD-İsrail son saldırıları eşliğinde İran'ın, Irak-Suriye- Lübnan-Yemen'deki etkinliğinde kırmayı hedeflemiş durumdalar. Suriye bu yüzden de emperyalist Amerika, İngiltere, Fransa (AB) hedefinde. Emperyalistler sanıyor ki, ABD ve İsrail'in Filistin'i "yutması" daha da kolaylaşacak. Suriye'nin parçalara bölünmesi, "İsrail'in etrafını küçük ve güvenlikli devletlerle örme" projesini de hayata geçirecek.

SONUÇ

İşte burası çok önemli. Evanjelist Amerika-Siyonist İsrail çatısında, YAHUDİ- LERE SÖZDE VAAT EDİLMİŞ

TOPRAKLAR. NİL'DEN

FIRAT'A KADAR...

Emperyalist ABD aklıyla BOP STRATEJİSİ doğrultusunda RUSYA VE ÇİN'İN Ortadoğu ve Afrika'daki köprülerini yıkmak. ABD'NIN EVANJELİST AKLI İŞTE BU...