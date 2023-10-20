“Gazze’ye sağlık yardımı için görüşmelere başlıyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz" dedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sayın Firas İbrahim Al- Hawari ile de istişarede bulunduk. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin iş birliği önerisinden ve yaklaşımından ze'de Bakave dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti" dedi.

FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLAR BUGÜN OKULLARDA ANILACAK

MEB'in kararıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında Hayatını kaybeden çocuklar için bugün okullardaki bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, "Bütün çocukların sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, temel insani sorumluluklarımızdandır" denildi.