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Haberler Politika Tanal ve Başarır arasında yumruklu kavga iddiası

Tanal ve Başarır arasında yumruklu kavga iddiası

HABER MERKEZİ
Tanal ve Başarır arasında yumruklu kavga iddiası
CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve WhatsApp grubunda Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesiyle başlayan gerginliğin kavgaya dönüştüğü iddia edildi. CHP'li Mahmut Tanal'ın Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin açıklama yapan Tanal, "tartışma ve gerilim yaşanmıştır" derken, "Başarır'ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığı" iddiasını yalanladı. Tanal, "Ali Mahir Başarır'ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır'ın ailesidir. CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz büyük bir ailenin parçasıyız" ifadelerini kullandı.
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