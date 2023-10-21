Derhal soykırıma varan operasyonları durdurun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e bir çağrıda daha bulundu ve "Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun" dedi. İsrail ordusu Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam boyutuna varan saldırılarında, çocukları ve bebekleri dahi öldürürken, akan kanın durması için yoğun siyasi çaba sarf eden Başkan Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi.

'ÖRGÜT GİBİ DAVRANIYOR'

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle abad olunmaz. İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum" dedi.

MASUM KANI AKMASIN

"İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

"BATI'NIN SESSİZLİĞİ ATEŞİ BÜYÜTÜYOR"

Başkan Erdoğan, dün akşam Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade eden Erdoğan, "Türkiye barışın sağlanması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edecek" dedi.

LİBYA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.