Hamas iki ABD’li rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Katar'ın arabuluculuğu sonrası ABD'li bir anne ile kızını 'insani nedenlerle' serbest bıraktığını duyurdu. İsimlerinin Judith Ranaan ve Natalie Ranaan olduğu duyurulan anne ve kızı Uluslararası Kızılhaç'a teslim oldu. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, iki Amerikalı rehinenin 'insani' nedenlerle serbest bırakıldığını açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti de rehinelerin bırakıldığını doğruladı. Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.