İzmir seçimde fark yaratacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Narlıdere'deki evinin kapılarını gazetecilere açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kulislerde isminin geçmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran Çankırı, "Bazı şeyleri konuşmak için erken. Konuşmak, bizim kendi açımızdan etik de değil. Erken konuşulduğunda sürece zarar da verilebiliyor. Tabii ki herkesin gönlünden geçen var. Her şeyin bir zamanı var. O yüzden şimdi sadece İzmir için yapabileceğimiz hizmetleri konuşmamız lazım" dedi.

'BÖYLE OLMAMALI'

"İzmir bu seçimde fark yaratacak" diyen Çankırı, "Diğer şehirlerde gittiğimizde bu imkanların 10'da biriyle bile büyük işler yapıldığını görüyoruz. İzmir imkanları da kendi bütçesine göre çok büyük ama biraz dertlenip birazcık vatandaşın içinde olmak lazım. Gittiğim yerlerde soruyorum. Maalesef, İzmir'de yaşadığı ilçenin belediye başkanını hala görmeyen vatandaşlar var. Belediye başkanını sadece kıydığı nikahlarda ya da belediye binasına girerken görenler var. Bu böyle olmamalı" dedi.

'KEŞKE DESTEK ALSALAR'

AK Parti Genel Merkezi'nde yerel yönetimler başkan yardımcısı olduğunu ifade eden Çankırı, şunları söyledi: "Biz belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda, haftanın kaç günü vatandaşların içinde olması gerektiğini, yapacakları icraatların neler olması gerektiğini deneyimlerle aktarıyoruz. AK Parti'nin doğuş noktası belediyecilik. Bu işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Partimizdeki rol modeller yol gösterici bir rol sergiliyor, tecrübelerini aktarıyor. CHP'li başkanlar da keşke birazcık onlardan da destek alsalar. Belediyeler Birliği çatısı altında farklı partilerden farklı inşaların bir araya geldiği bir ekip var. İzmir'de bunu görmüyoruz. İşini iyi yapan arkadaşlarımız yok mu var, onları da zaten takdirle söylüyoruz. Bu süreç hepimiz için önemli. Biz her gün seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Vekiller olarak hep sahadayız. İnşallah AK Parti olarak yerelde de hizmet etmemize fırsat verilir."

'KOKUNUN GİTTİĞİ YOK'

Çankırı, "Kafanızda nasıl bir İzmir var? İzmir'in neleri eksik?" şeklindeki soruya "Bir kere artık kokmayan bir İzmir var" cevabını verdi. Çankırı, "Soyer öyle söylese de kokunun gittiği yok. Yapılan araştırmalarda da bu böyle" dedi.

"ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞIM İÇİN PROJE HAZIRLANIYOR"

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Tabip Odası'nın Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açıldığı gün gündeme getirdiği sorularla ilgili de açıklama yaptı. "Sağlık Bakanlığı zaten o soruların hepsine cevap verecektir mutlaka" diyen Çankırı, hastaneye ulaşım konusundaki sıkıntı hakkında da "Orada tabii ki insanları mağdur etmemek adına biz de ulaşım konusunda bir projelendirme yapıyoruz" cevabını verdi.