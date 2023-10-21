Kılıçdaroğlu değişimci vekillere hesap soracak

4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek büyük kurultayda kesin zafer öngören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan da kendisine isyan bayrağı açan değişimci vekiller için adım atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i destekleyen 30'u aşkın vekil ile kurultay sonrası özel toplantılar planlayan Kılıçdaroğlu, kendilerine bundan sonra genel merkezle "her konuda" uyumlu hareket etme uyarısında bulunacak. Muhalif tutumunu sürdüren isimlerin ise partide pasifize edilebileceği iddia ediliyor.