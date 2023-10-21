Kurumuş kalplere vicdanı anlatamazsın!

Derin ABD-İngiltere'nin adeta aparatı pozisyonundaki İsrail, Filistinlilere gaddarca saldırıyor.

Filistin topraklarını 1948'den bu yana adım adım işgal eden Siyonist İsrail kana doymuyor. Gazze'ye de çökmek için gaddarlık yapmaktan çekinmiyor.

İnsani duygularını yok ettiğini göstermekten gocunmuyor. Filistinlileri eritmek, yok etmek için silahsız sivilleri, kadınları ve küçücük çocukları katlediyor. Geçmişte de Siyonist İsrail'in vahşetini görmüştük ama insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar insanlığından uzaklaşıp tanınmaz hale geldiklerini görmemiştik.

İsrail burada tetikçilik yapıyor. Son gaddar saldırılar da yeni dünya düzeni inşa etmeye çalışan Evanjelist derin ABD ve Ortadoğu'nun Müslüman dünyasını cetvellerle çizen derin İngiltere'nin asıl suçlu olduğunu göstermektedir.

Haçlı zihniyet, Siyonistleri kullanarak bilinçsizce değil, kendi amaçlarını ve güç merkezi olma konumunu devam ettirecek gerekçelerle yola çıktı.

Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra rakipsiz kalan ABD yeni düşmanlar yaratmak için sinsi ve kirli planlarını devreye sokmaya başlamıştı. Huntington, akıl hocalarıydı. Medeniyetler çatışması kirli planları içeriyordu.

YENİ DÜŞMANLARI ÇİN

Haçlı Siyonist akılların, yeni düşman olarak Müslümanları hedefe koymaları dünyayı dizayn etmeye yöneldiklerini gösteriyordu. Özellikle 2001 yılı sonrası yaratılan bu sözde düşmanı yok etmek için Ortadoğu coğrafyası yakılıp yıkıldı. Milyonlarca insan bombalanarak öldürüldü, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti. İnsanların evleri yerle bir edildi, göçmen durumuna düşürüldü. Buna rağmen başarılı olamadılar çünkü başarılı olmaları zaten mümkün değildi. Adaleti, eşitliği, insanlığı temsil eden İslam karşısında silahla bir yere varamazlardı.

Sonrasında başka düşmanlar arandı. Yeni düşmanları ve korkulacak olan Çin'di. AB ülkeleri ile Çin

köprülerini uçurmaya yönelik Rusya- Ukrayna savaşı çıkardılar. Avrupa'yı derin ABD-İngiltere'nin kucağına oturttular. Çin'i kuşatma hareketinde Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'yi ele geçirmek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için çok uğraştılar.

Büyük Türk milletinin birlik ve beraberliğini kıramadılar. Erdoğan'ı yıkamadılar. Çin kuşatmasının yeni evresi olarak yeniden Ortadoğu'ya ve Müslüman ülkelere yöneldiler.

Haçlıların elinde sözde vaat edilmiş toprakları ele geçireceklerini sanan Siyonist İsrail'i bir aparat gibi kullanarak yeniden genişletilmiş Ortadoğu- Afrika kirli planlarını revize ettiler. Siyonist İsrail'in gaddarca Filistin'e saldırtılması derin ABD-İngiltere ve kucaklarına oturttukları AB'nin yeni dünya düzeni bölgesel dizaynıdır. Kurgulanmış Ukrayna Savaşı ile Avrupa ABD'ye istediği üsleri verdi. Almanya ve Polonya dahil silah sistemleri yenileniyor.

Daha önce NATO'ya girmek istemeyen İsveç ve Finlandiya'da ABD'nin gözüne girmek için yola çıkarıldı. Yunanistan ve Rumlar da ABD garnizonlarına döndü.

ABD'NİN İNGİLİZ ANAHTARI

Gaddar İsrail derin ABD-İngiltere'nin kirli planlarına yazıldı. Ortadoğu dizaynına geçtiler. Bu fay hatlarının bir diğer etkisinin ekonomik alanda olduğu açık. ABD, Avrupa ülkelerine gaz ve silah veriyor. Ortadoğu'da tırmanan çatışmalardan ABD'li silah şirketleri çok memnun

Derin ABD, Avrupa'ya kuzeyden güneye bilerek girdi.

Bir taraftan Hindistan'dan İsrail ve Avrupa'ya uzanan projelerini diğer taraftan Müslüman dünyayı yeniden parselleyecek kirli planlarını uygulamanın peşindeler.

Siyonist İsrail ABD'nin İngiliz anahtarıdır.

GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ

Evet. Derin ABD, İngiltere'nin yeni dünya düzeni çerçevesinde yarattığı fay hattı, Arktik bölgesinden Hint Okyanusu'na tamamlanıyor.

ABD'den uzakta, Avrasya bölgesinde çatışmalar tırmanıyor.

ABD ve İngiliz donanmaları Akdeniz'e yeniden çöküyor.

Derin ABD medeniyetler çatışması planları doğrultusunda Müslüman dünyada haritalar değiştirme, Ortadoğu ve Afrika'yı dizayn etme yolunda gözünü kan bürümüş şekilde yürüyor.

ABD-İNGİLTEREAB-

İSRAİL...

Haçlı Siyonistler siyonistler topyekun saldırıya geçtiler

SONUÇ

Savaşmanın, bir ahlaki yönü vardır. Haçlı Siyonistler bundan anlamaz. İnsanları ve toplumları bölerek ve birbirine düşürerek güçlü olunmaz.

Tarih göstermiştir ki gerçek güç dünyaya acı vererek değil, insanları kazanarak ve onları yaşatarak oluşturulur.

Görüyoruz ki İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un doğru ifadesiyle 'Tek dişi kalmış Batı medeniyetinin vicdanları çürümüş, kalpleri kurumuş.

Başkanımız Erdoğan'ın dediği gibi: Dünya beşten büyüktür. Dünya yeniden daha adil olabilir.

İnşallah dünyaya adaleti ve insanlığı getirecek Türkİslam medeniyeti yeniden bir güneş gibi doğacaktır. Belki yarın belki yarından da yakın.

Zafer inananların olacaktır.

SALDIRILARDA ÖLENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için dün ülke genelindeki okullarda gerçekleştirilen bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insani dramda, kadınlar ve masum çocuklar ile tedavi gören yaralılara uygulanan şiddetin tüm insanlığın vicdanını yaraladığına vurgu yapılaraka, "Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır" denildi.

ORTODOKS PATRİKHANESİ KİLİSE SALDIRISINI KINADI

KUDÜS Ortodoks Patrikliği, İsrail'in hava saldırısıyla Aziz Porphyrius Kilisesi'nin vurulmasını kınayarak kiliseleri ve kurumlarını hedef almanın savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı. İsrail'in Kudüs kenti merkezli Kudüs Ortodoks Patrikliği, İsrail'in önceki gece Gazze'de bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi'ni vurması sonrasında yazılı açıklama yaparak "Kudüs Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze kentindeki Aziz Porphyrios Kilisesi yerleşkesini vuran hava saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ifade eder" dedi.

BİR GECEDE 100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 100'den hedefin gece boyu vurulduğunu açıkladı. Savaş uçaklarının hedef aldığı noktalar arasında bir yer altı tüneli, silah depoları ve onlarca operasyonel komuta merkezi olduğu aktarıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini duyurd

ABD'DE İSYAN HAZIRLIĞI!

Önceki gün İsrail'in çocukların üstüne bomba yağdırmasına ABD'nin destek olmasına katlanamayan ABD'li üst düzey yetkili yayımladığı mektupla istifa etti. Bu istifanın ardından ABD'deki büyük İsrail çatlağı da ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bir habere göre, ABD'li üst düzey yetkililer 'isyana hazırlanıyor.' ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurmuştu. ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağında yayımladığı mektupla açıkladı. Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti. Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

MESCİD-İ AKSA KISITLAMASI ÇATIŞMALARA NEDEN OLDU

İsrail'in cuma namazı için yaş kısıt- laması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu. Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya giremeyen bazı Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı. Vadi el-Coz Mahallesi'nde toplanan cemaat ise İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle namaz kılamadan dağılmak zorunda kaldı. Daha namaz başlamadan İsrail polisi, gözyaşartıcı gaz ile cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler havai fişekler fırlatarak karşı koymaya çalıştı. Kısa süreli çatışmanın ardından cemaat ara sokaklara dağılarak namaz kılmadan ayrılmak zorunda kaldı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ SAVAŞ KONSEYİ GİBİ DAVRANIYOR

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığını belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Tunç, "Ateşkes önerileri, ABD vetosu ile reddediliyor. Maalesef Güvenlik Konseyi ateşkes önerisini reddedip, savaş konseyi gibi davranıyor. Cenevre Sözleşmesi'nden tutun da bu sözleşmelere uyması gereken bütün ilkeler, sözleşmeler ayaklar altına alınıyor" dedi.

CUMA NAMAZI SONRASI İSRAİL'E TEPKİ

Türkiye'nin dört bir yanında dün Cuma namazı sonrası İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Binlerce vatandaş saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gazze'ye düzenlenen saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.