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O ifade DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu kapsamında

HABER MERKEZİ
O ifade DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu kapsamında
Dışişleri Bakanlığı Suriye ve Irak Tezkeresine ilişkin yayımladığı açıklamada, "Tezkerede yer alan, "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir. Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır."
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