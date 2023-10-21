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Haberler Politika Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz

Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz

HABER MERKEZİ
Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
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