‘Akla mantığa uygun değil’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmirli eski vekil Aytun Çıray'ın AK Parti - İYİ Parti işbirliği iddiasını ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 'yeniden adayımız' demesini değerlendirdi. Çıray'ın açıklamalarının akla mantığa uygun olmadığını ifade eden Dağ, "Bunu çok konuşulacak bir iddia olarak görmüyorum ama cevap verilmeyince bir tartışmaya doğsun istemediğimiz için mecburen bu konuda açıklama yapma durumu hasıl oldu. Böyle bir durum ne akla ne mantığa uyar" diye konuştu.

"AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Dağ sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti girdiği 20 seçimde Türkiye'de birinci parti oldu. Cumhur İttifakı olarak görüşmelerimizi yapıyoruz. İttifakla alakalı stratejimizi ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı olarak açıklamalarımızı yapacağız. Aytun Bey'in söylemiş olduğu ifadenin ne siyaset ne rasyonel hiçbir mantıklı tarafı yok." Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı ile ilgili soruya ise, "İnşallah önümüzdeki dönemde de İzmir'e bir siyasetçi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Bir talebimiz yok, partimizin prosedürleri belli" dedi.