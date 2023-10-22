Biden neden ‘Armageddon başlar’ dedi?

1 yıl önce 7 Ekim 2020 günü, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.

Ne tesadüf... Armageddon - Büyük İsrail inancında olan Evanjelist Derin ABD Başkanı Biden, 7 Ekim 2023 günü Siyonist İsrail'i GAZZE - Filistinlilere gaddarca saldırttı.

Biden'ın ARMAGEDDON'dan bahsetmesi, İsrail'in Filistin'i ışgal etmesinin arka planında çok derin jeopolitik ve TEOPOLİTİK planlar yatmaktadır.

Siyonizm (İsrail) ve Evanjelizm (Amerika) kardeşliğinin ABD Küresel Politikasına etkilerine bakmazsak, Biden'ın İsrail'i Filistin - Gazze - İslam ülkeleri coğrafyasına neden saldırttığını anlamamız eksik olur.

DERİN ABD MÜTTEFİKİ

Evanjelik ABD için Siyonik İsrail olmazsa olmazdır. Derin ABD'nin tek müttefiki İsrail'dir ve dış politikaları hep İsrail merkezlidir.

ABD'deki sayısal-siyasal olarak en büyük, güçlü ve etkili Hristiyan grubu oluşturmaktadırlar.

Bu güçleri sayesinde Amerikan siyasetini etkileyebilmekte ve dış politikasına yön verebilmektedirler.

Dini bir tarikat olmalarına rağmen kıyamete dair görüşleri dolayısıyla ŞAHİN SİYASETÇİLER olarak da nitelenmektedirler.

Çünkü AHİT'te yer alan kehanetlerin siyaset aracılığıyla gerçekleşebileceğine inanmaktadırlar.

Bu kehanetlerin gerçekleşeceği yer yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletle yönettiği coğrafyadır. İsa Mesih kıyamet öncesi Ortadoğu'da meydana gelecek olan büyük türbülans/bunalım sonrası yeryüzüne tekrar geri gelecek ve Hristiyan ordusunun başına geçip kafirleri ARMAGEDDON savaşında mağlup ederek TEK DÜNYA DEVLETİ tesis edecektir. ABD'li Evanjelikler de bu kehanetlerin gerçekleşmesi için kendilerini adamış insanlardır.

ABD ve Avrupalı Evanjeliklere göre, kıyametin yaklaştığı ahir zamanda kaynağı Ortadoğu olan büyük bir kaos ortaya çıkacak. Ardından Filistin coğrafyasında, Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Har-Megiddo adlı yer AMİK OVASI- ANTAKYA'da kafirlerin yenilgiye uğradığı büyük bir ARMAGEDDON savaşı olacak İsa Mesih'in komutasındaki ordunun zaferiyle de yeryüzünde TEK DÜNYA DEVLETİ (SİYONİST) tesis edilecek.

Bu inanç dürtüsüyle hareket eden Evanjelikler - Siyonistler, kehanetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

KEHANET SEVDALISI

İşte bu sözde inanç dürtüsü, Amerika'ya binlerce kilometre uzaklıktaki Eski Osmanlı coğrafyasını (Irak - Suriye - Filistin - Lübnan - Mısır) misyon

merkezi haline getirmiştir.

Amerikan Evanjelik toplumu, İngiliz Protestan Püriten tarikatının devamıdır.

11 Püritenler, XVI. yüzyılda

İngiliz Protestanları

tarafından oluşturulmuş bir tarikat/ cemaatti. Bu cemaatin müntesipleri, kilisenin İncil kaynaklı olmayan her türlü yorumdan arındırılması gerektiğine inanmaktaydılar.

Filistin'in Yahudilere verilmesini de savunan bu tarikatın mensuplarıdır. Derin ABD, Ortadoğu jeopolitiği peşinde stratejiler kurarken, Siyonist İsrail, sözde Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail ve Armageddon kehaneti yolunda yürüme sevdasındadır.

Hristiyanlar arasında Armageddon konusunu en fazla gündeme getiren ABD - Evanjelistlerdir.

Siyonist İsrail kardeşliği ile Müslüman ülkeler coğrayasına saldırmaktadırlar.

Kurgulanmış 11 Eylül ikiz kuleler olaylarından sonra Irak'a saldıran eski ABD Başkanı George Bush'un da yer aldığı Evanjelik tarikata göre siyonist İsrail ile beraber TEK DÜNYA DEVLETİ hayali kurmaktadırlar.

Bu yüzden ellerine geçen her fırsatta dünyada bir kaos ortamı oluşturmak ve genel bir savaşın çıkmasını sağlamak için uğraşmaktadırlar.

Evanjelist - Siyonist inancına göre İsrail, sözde vadedilmiş topraklarda alan kazanarak ve işgalini genişleterek yürümektedirler.

Günümüzde ABD'deki sayısal-siyasal olarak en büyük, güçlü ve etkili Hristiyan gruptur.

SÖZDE VAAT EDİLENLER

Eski Amerikan başkanlarından Jimmy Carter'a göre, 1948'de İsrail devletinin ilan edilmiş olması İncil'in bir kehanetiydi ve bu gerçekleşmiş oluyordu.

ABD başkanı olan Ronald Reagan, Eski Ahit'te Armageddon'la ilgili gerçekleşeceği söylenen kehanetlere inandığını açıkça ifade etti.

Donald Trump 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

Ve derin ABD Başkanı Biden, Siyonist İsrail'i Filistin-Gazze'ye saldırtarak, bir taraftan TEOPOLİTİK strateji doğrultusunda sözde vaat edilmiş topraklar üzerinde İsrail'e destek verirken, BÜYÜK İSRAİL yolunda Derin ABD-İsrail kardeşliğine hizmet ediyor.

Diğer taraftan, Derin ABDİngiltere, yeni dünya düzeni kurgulamış durumda. Düşman ÇİN'dir.

Derin ABD'nin Çin kuşatmasında Ortadoğu merkezli jeopolitik - teopolitik hamleler çerçevesinde İsrail, Filistin- Gazze'ye saldırtılmıştır.

SONUÇ

Derin ABD - Biden, Irak, Suriye, İran, Lübnan, Ürdün, Mısır'ı (Sına yarımadası) parçalayarak devletçikler oluşturmak istiyor. Sözde 2. ve 3. İsrail devletçikleri üzerinden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışmaktadırlar.

Derin Amerika - Biden - İsrail, son gaddar saldırılarıyla, 11 Eylül benzerlikleri kurarak Filistinlileri Gazze'den uzaklaştırmak, kara harekatı adı altında işgal planıyla Gazze'nın Doğu Akdenız ve deniz ulaşımına çökmek istiyorlar.

Aman dikkat!

Nihayetinde Evanjelik - Siyonistlerin nefesi yetmez ama Türkiye'nin güney doğusunda hayalleri var. Sinsi ve kirli planlarını uygulamak için Suriye'de PKK-YPG kantonları kurmak için her türlü hile ve çirkin tezgahlar kurgulamaktadır.

ASLA UNUTULMASIN. BÜYÜK

TÜRK MİLLETİ, EVANJELİST -

SİYONİSTLERİN JEOPOLİTİK

VE TEOPOLİTİK PLANLARINI

PAÇAVRAYA ÇEVİRMEYE

MUKTEDİRDİR. ZAFER İNANANLARIN

OLACAKTIR.