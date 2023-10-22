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Haberler Politika Filistin güvenlik güçlerine egitim verilecek

Filistin güvenlik güçlerine egitim verilecek

ZÜBEYDE YALÇIN
Filistin güvenlik güçlerine egitim verilecek

İsrail katliamına karşı TBMM de tavrını ortaya koymak için Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı hızla gündemine aldı.

ANLAŞMA GÜNDEMDE

Filistin güvenlik güçlerine eğitim verilmesini de içeren anlaşmaların kısa süre onaylanması bekleniyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı kabul etti. Onaylanan anlaşmalar sürücü belgelerinin iki ülkede de kullanılması ile kolluk kuvvetlerinin eğitimini düzenliyor. Komisyonda kabul edilen Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı anlaşması ile ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız bilgi verdi. Yıldız, "Mutabakat zaptı personel değişimi, deneyim paylaşımı ile eğitim konularını kapsıyor" dedi.

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