  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ‘Gaziemir konu mankeni Halil Arda ise seyirci’

Gaziemir konu mankeni Halil Arda ise seyirci’

HABER MERKEZİ
‘Gaziemir konu mankeni Halil Arda ise seyirci’
AK Parti Gaziemir Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili konuştu. Atmaca, "Gaziemir Belediyesi tamamen konu mankeni gibi. Belediye Başkanı Halil Arda sadece seyirci pozisyonda kaldı. Arda, emekçisiyle kavgalı. Emekçi kardeşlerimizin sosyal denge tazminatlarıyla ilgili sözleşme imzaladı, sonra sözleşmeyi inkar etti, ödemeleri yapmadı. Yakın zamanda bütçe görüştük. 1 milyar 350 milyon civarında bir bütçe yaptık. Mecliste '1 milyar para toplayabilirsem' gibi cümleler kurdu. Ertesi gün, '1 milyarlık yatırım yapacağız 'dedi. Dün söylediğini bugün yalanlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA