‘Gaziemir konu mankeni Halil Arda ise seyirci’

AK Parti Gaziemir Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili konuştu. Atmaca, "Gaziemir Belediyesi tamamen konu mankeni gibi. Belediye Başkanı Halil Arda sadece seyirci pozisyonda kaldı. Arda, emekçisiyle kavgalı. Emekçi kardeşlerimizin sosyal denge tazminatlarıyla ilgili sözleşme imzaladı, sonra sözleşmeyi inkar etti, ödemeleri yapmadı. Yakın zamanda bütçe görüştük. 1 milyar 350 milyon civarında bir bütçe yaptık. Mecliste '1 milyar para toplayabilirsem' gibi cümleler kurdu. Ertesi gün, '1 milyarlık yatırım yapacağız 'dedi. Dün söylediğini bugün yalanlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız" diye konuştu.