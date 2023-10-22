Buca Protestan Baptist Kilisesi Pastörü ve Vaftiz Kiliseleri Vakfı Başkanı Ertan Çevik, İsrail-Filistin arasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Çevik, savaşların en çok masum insanları etkilediğini vurgulayarak, her türlü savaşa karşı olduklarını açıkça belirtti. Dünya genelinde barışın ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Çevik, "Savaşlar kötüdür. Savaşlarda en çok çocuklar, yaşlılar mağdur oluyorlar. Her türlü savaşa karşıyız. Dünyanın barışa ihtiyacı var. Gazze'deki olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz, hastanelerin hedef alınmasını esefle kınıyoruz" dedi.

"HEP DUA EDİYORUM"

Osmanlı dönemindeki hoşgörü ve saygının günümüzde de yaşanmasını umduğunu belirten Çevik, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların aynı topraklarda barış içinde yaşadığı o dönemi hatırlatarak, "Dileğimiz arzumuz o ki Osmanlı dönemindeki hoşgörünün, saygının, sevginin, bu üç dinde de üç inançta da günümüzde uygulanmasını arzuluyoruz, bunun için dua ediyoruz" dedi. İbranice ve Arapça konuşan toplulukların tarihine dikkat çeken Çevik, bu toplulukların birlik ve barış içinde yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "İbranice ve Arapça konuşulanların kökenine indiğimizde biri İsmailoğluları, biri İshakoğluları, yani bir babanın iki oğlu. Bunu göz önünde bulundurarak insanların barışması gerektiğini, barışın olmasını diliyor ve dua ediyorum. İnsanların mutlu, huzurlu, refah içinde yaşadıkları bir dünya olsun" dedi.