Kahire’de barış için zirve

Ekim'den bu yana Gazze'de siviller ölüyor, insanlık dramına yol açan görüntüler çıkıyor... Gazze krizinin görüşülmesi için Kahire'de Barış Zirvesi düzenlendi. Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

'BURADA KALACAĞIZ'

Zirvede konuşan Bakan Fidan, yaşanan katliama tepki göstererek şöyle konuştu: "Binlerce sivil ölüyor. Böyle bir cezalandırmanın açıklaması olamaz. Sivillere karşı suçlar inşa edilmektedir. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Düşmanlıklar sona ermeli ve koşulsuz insani yardım başlamalı." Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirvede konuşma yaptı. Abbas, "Ayrılmayacağız, topraklarımızda kalacağız. İsrail hükümetine sesleniyoruz ablukayı kaldırın. Okul, hastane fark edilmeksizin siviller hedef alınıyor" dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, "Gazze'nin aralıksız bombalanması acımasızlıktır. Bu, kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılmasıdır. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve savaş suçudur" dedi.Zirveye ev sahipliği yapan Sisi ise, bu sabah açılan Refah Sınır Kapısı'na değindi.

'YARDIMLAR ENGELLENDİ'

Sisi, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi. Yüzyıllarca inşa ettiğimiz medeniyetin değerleri nerede? Çifte standart olmadan masum insanlar arasındaki eşitlik nerede? Mısır, barışçıl sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini açık ve net bir şekilde kınıyor" diye konuştu.

"İNSANİ ATEŞKES UYGULANMALI"

Sivillere artık saldırılmaması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, "Ciddi derecede insani yardımın Gazze'ye iletilmesi gerekiyor. Bu olayların politik taraflarını da düşünmemiz gerekiyor. Okullara, hastanelere, milyonlarca insanın barındığı yerlere saldırılmaması gerekiyor. Amacımız nettir; Gazze'deki çatışmaların durması ve insani yardımların ulaştırılması. Şu anda yoğun bir şekilde ateşkes çağrısında bulunmamız gerekiyor. Önemli bir şekilde işbirliğine ihtiyacımız var. Bu kabusun bir an önce sona ermesi gerekiyor" diye konuştu.