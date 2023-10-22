Kara harekatının şifresi füzeler ve rehineler

Orta Doğu'da kan durmuyor. İsrail; çocuk, yaşlı, kadın demeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor, binlerce masum her gün hayatını kaybediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çatışmaların başladığı ilk günlerden itibaren her platformda sağduyu çağrısında bulundu.

GÜNDEME GELDİ

Öte yandan günlerdir ayak sesleri yankılanan kara harekatı ise çeşitli parametreler ekseninde erteleniyor. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini dünyanın gözleri önünde gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekatına başlamamasının perde arkasındaki nedenlere Yeni Asır ulaştı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome), son İsrail-Filistin çatışmasında atılan füze ve roketleri çok etkili bir şekilde önleyebilse de yoğun roket atışına maruz kalması ve operasyonel olarak kısıtlı olması nedeniyle zorlandı. İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbe yeniden gündeme geldi. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, kubbe füzelerinin perde arkasındaki gerçeği anlattı:

100 MİLYON DOLAR

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füze ya da roketleri önleme kapasitesi zamanla artsa da yoğun saldırılara karşı koymada zorlanıyor. Saldırıların ilk gününde İsrail, Gazze'den fırlatılan roket sayısının 2 bin 500 olduğunu açıklarken, Kassam Tugayları rakamın 5 bin olduğunu iddia etmişti. İşte detayların önemli ipuçları ise bu rakamların ardından ortaya çıktı. Sisteminin tamamının batarya başına 100 milyon dolar maliyeti var. Demir Kubbe'nin tek bir roketi dahi önleme maliyetinin 100 bin dolardan fazla iken, saldırıda engellenen en ucuz roketlerin maliyetinin ise 100 doları aşmıyor. Asıl önemli olan ise İsrail'in elinde Demir Kubbesi kalkanında kullanım için 500 adet füze kaldı. Filistin'de 38 binin üzerinde füze olduğu istihbarat raporlarında var. İsrail ordusunun halen kara harekatına başlamamasının en büyük ikinci nedeni ise rehinelerin yerini İsrail ordusu tespit edememesi. Yüzlerce rehinenin yer altındaki tünellerde olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in milyarlarca dolar harcayarak kurduğu uydu ve diğer gözetleme sistemleri ile El kassam Tugayının hazırlıklarını fark edememesi, tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen kara ordusunun Gazze'yi işgal ve soykırım için hazırlandığı operasyona günlerdir başlayamaması yenilmez İsrail efsanesinin balonunun patlamasına neden oldu. İsrail ordusunun ABD ile geliştirdiği demir kubbe füze kalkanının çok kısa sürede fazla sayıda ateşlenen füzelere karşı koyamadığı ortaya çıktı. Atılan yaklaşık 5000 roketin yaklaşık 500 tanesini sistem vuramadı.

Maliyeti 100 dolar olan ve teknolojisi çok ilkel olan Filistin füzelerini engellemek için kullanılan demir kubbe füzesinin tanesi 90 bin dolar. Çatışmaların başladığı günden bugüne kadar demir kubbe füze savunma sisteminin kullandığı füzelerin İsrail'e maliyeti yaklaşık 700 milyon dolar.

ELİNDE FÜZE KALMADI

İsrail'in elinde yaklaşık 500 füze kaldığı ifade ediliyor. İsrail füze mühimmatının acil üretimi için ABD devreye girdi. El kassam Turgayının 5000 roket attığı, elinde 38 bin roket olduğu ifade ediliyor. Bir kara harekatı başladığında İsrail'e yoğun füze saldırısı bekleniyor. Gazze ve Gazze'nin altındaki kilometrelerce uzunluğundaki tünellerde İsrail ordusunun büyük kayıplar vereceği yıpratıcı bir savaş meydana gelecek. İşte İsrail bu kayıpların önüne geçmek için Gazze'yi kuralsızca ve acımasızca uçaklarla bombalıyor. Gazze'den Filistinlilerin göç etmesi kalanların da topluca sürgün edilmesi için yapılan plan adım adım uygulanıyor. Tüm dünya elikolu bağlı izliyor. Dünyada 14-15 milyon kadar yahudi yaşamaktadır. Sayı anlamında bakıldığında dünyanın en büyük 10. Dini durumundadır. 2,5 milyar Hıristiyanı, 2 milyar Müslümanı, 1,16 Milyar Hinduyu 500 milyon Budisti nasıl etki altına aldıklarını anlamak için sistemi iyi anlamak gerekir. Dünyanın en büyük lobicilik şirketleri CNN, CBS, FOX, NBC, Newyork Times gibi en büyük medya kuruluşlarının hem sahipleri hem de üst düzey yöneticileri yahudidir. Lobicilik şirketleri ile siyasi partileri, medya kuruluşları ile Hıristiyan batı dünyasını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiriyorlar.

YAHUDİLERİN DÜNYADAKİ İŞGALLERİ

Yahudiler batılı dünya düzeninde gerek ekonomiyi gerekse toplumu kontrol etmelerine yarayan en kritik yerleri işgal etmiş durumdalar. Doları basan merkez bankaları, doların dünyada dolaşımını kontrol eden bankacılık sistemi, en büyük enerji şirketleri ve silah üreticilerinin sahipleri ya da ortakları arasında yahudiler bulunmaktadır. ABD devletinin CIA istihbarat örgütü, Pentagon (Savunma Bakanlığı) ve dış işleri bakanlığının en kritik bürokratları yahudi kökenlidir. En büyük 4 sinema yapımcısı şirketten 3'ünün sahibi yahudidir.

ÇIKAR BİRLİKTELİĞİ

Hıristiyanlağın peygamberi Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinde önemli yeri olan ve İsa'nın tutuklanmasına karar veren Yahudi din adamı Caiaphas'ı Hıristiyanlara unutturan, Hıristiyanların Yahudilere olan karşıtlığını ortadan kaldıran ve onları 200 yıl içerisinde Yahudi destekçisi hale getiren bu yapılanmadır. Bugün batı dünyasının İsrail'in Filistinlilere karşı Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden gelmelerinin hatta İsrail'i desteklemelerinin sebebi budur. ABD uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e yollayarak hem İslam ülkelerinin birleşerek İsrail'e müdahalesini engelliyor hem de Çin ile son dönemde yakın ilişkiler kuran İsrail hükümetinin başbakanını savaştan sonra değiştirmek için İsrail'e göz dağı veriyor.

İNSANSIZ BÖLGE İLAN ETMEYE HAZIRLANIYOR

Sİyonist İsrail hükümeti, Gazze'nin kuzeyini boşaltmaya, 1 milyon Filistinliyi göçe zorlamaya ve Gazze'yi Güvenlik Bölgesi (insansız bölge) ilan etmeye hazırlanıyor. Hastane, cami, okul demeden Gazze'yi yerle bir ediyor. Batılıların yönettiği BM ve Uluslararası örgütler eli kolu bağlı duruyor. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözü, mevcut düzenin değişmesi için bir meşale olmuştur. Tüm dünyadan değişim talebinde bulunan ülkelerin sesi yükselmeye başlamıştır. Bu meşalenin alevinin tüm dünyayı sarması için etkin bir dış politika izlenmeli, bu politikayı uygulayacak mekanizma güçlendirilmeli ve bu makaniznayı çalıştıracak kadrolar dış işleri bakanlığında görevlendirilmelidir.