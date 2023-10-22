Londra’da onbinler Filistin için yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.Yürüyüşe katılanlar, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.