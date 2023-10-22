  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Londra’da onbinler Filistin için yürüdü

Londra’da onbinler Filistin için yürüdü

HABER MERKEZİ
Londra’da onbinler Filistin için yürüdü
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.Yürüyüşe katılanlar, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA