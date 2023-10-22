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Haberler Politika Soyer, adaylığıyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştü

Soyer, adaylığıyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştü

HABER MERKEZİ
Soyer, adaylığıyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama'da "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 proje" başlıklı yatırım programı kapsamında atıksu ve yağmursuyu hattı projeleri ile 29 kilometrelik içme suyu hattı projesinin temel atma törenine katıldı. Soyer, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soyer, "İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) heyetinin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylığınızın gündeme geldiği ile ilgili basında haberler var. Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme oldu mu adaylığınıza ilişkin" sorusuna "Evet" şeklinde yanıt verdi.
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