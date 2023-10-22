‘Üç aşamalı katliam ile harita değişecek’

Çatışma bölgesinde bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İsrail- Hamas savaşında 15. güne girildi soykırım Tüm hızıyla devam ediyor dünya izlemeye devam ediyor. "Sivil hedef gözetmeksizin Gazze 15 gündür bomba yağmuruna tutuluyor" diyen Kavasoğlu, bölgede ölenlerin sayısının 4 bin 500'e yaklaştığını, 2 bine yakınının ise çocuk olduğunu söyledi.

ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Kavasoğlu, "İsrail'in 3 aşamalı katliam planı ortaya çıktı. İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırız mesajını vermesinin ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. ABD İsrail Büyükelçiliği, Gazze-Mısır sınır geçişinin saat 10'da açıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı" dedi.

'TANKLAR YERLEŞTİRİLİYOR'

Gazze'nin kuzeyinde pek çok zırhlı araç ve tankın yerleştirildiğini de belirten Kavasoğlu, "İsrail 3 aşamalı bir planla ilerlemeyi hedefliyor; Hamas'ı yenilgiye uğratmak, tüm direnişleri sona erdirmek ve güvenlik rejimi oluşturmak. Bu da tampon bölge anlamına geliyor. Gazze'nin daha da küçülmesinin planlandığı yönünde açıklamalar geliyor" dedi.