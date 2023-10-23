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Haberler Politika Balotelli’den ‘One minute’ paylaşımı

Balotelli’den ‘One minute’ paylaşımı

HABER MERKEZİ
Balotelli’den ‘One minute’ paylaşımı

Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki 'One Munite' çıkışını paylaşarak İsrail'e mesaj yolladı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, Filistin'e desteğini gösterdi. Gana asıllı İtalyan yıldız, Filistin'e yönelik katliamlarını artıran işgalci İsrail'e mesaj olarak Başkan Erdoğan'ın Davos'taki 'One Munite' çıkışını sosyal medya hesabından yayınladı. 12.2 milyon takipçisi olan Balotelli'nin paylaşımı büyük beğeni aldı.

'ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLİRSİNİZ'

2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Erdoğan, "Gazze: Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda zamanın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerini adil ayarlamadığı gerekçesiyle moderatör David Ignatius'a 'One Minute' diyerek tepki göstermişti. Oturumda Peres'e hitap eden Erdoğan, "Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, çok iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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