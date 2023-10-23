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Haberler Politika Tire’de 200 yeni üyeye MHP rozetleri takıldı

Tire’de 200 yeni üyeye MHP rozetleri takıldı

NADİR UYSAL
Tire’de 200 yeni üyeye MHP rozetleri takıldı
İzmir Tire'de, 2024 yerel seçimler öncesi kapsamlı üye çalışması başlatan MHP'ye toplam 200 kişi üye oldu. TOKİ mahallesindeki geniş katılımlı toplantı düzenleyen MHP İlçe Teşkilatı gerçekleştirdiği çalışmanın olumlu sonuçlarını gördü. TOKİ'de ikamet eden toplam 200 üye kendilerine dağıtılan formları doldurup, imzaladıktan sonra resmen MHP'li oldu. Yeni üyelere parti rozetlerini ilçe başkanı Arif Demirkan taktı. Törende konuşan Demirkan, "Gücümüzü pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bağrına basarak partimize üye olan tüm Toki'li hemşerilerimize partimize hoş geldin diyor, hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum" dedi.
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