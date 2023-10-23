Türkiye’den insani yardım çıkarması

Türkiye, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunacak, yaraları sarıp hastalara şifa dağıtacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman sağlık çalışanının Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını belirtti.

SAHRA HASTANELERİ

Koca, "Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmakta" ifadesini kullandı. Kızılay'da İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sonra açılan Refah Kapısı'yla yardımlar hızla sivillere ulaştırmaya başladı.

KIZILAY DA DEVREDE

Geçtiğimiz gün 20 TIR'lık insani yardım malzemesi, sivil halka ulaştırılmak üzere Gazze'ye girdi. Türkiye'den yola çıkan 30 TIR yaklaşık 2 milyon kişinin ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Kızılay'ın yerel ekipleri, en fazla ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ederek bağışlarla temin edilen temel ihtiyaç maddelerini ulaştırıyor. Refah Kapısı'nın açılmasıyla birlikte yardımlar sivillere ulaştırılırken sıcak yemek dağıtımları da devam ediyor. Kızılay gönüllüleri Gazze'de bulunan Kızılay aşevinin hasar görmesine rağmen burada sivillere sıcak yemek dağıtıyor. Ayrıca Gazze'deki öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılayı'na destek sağlanıyor. Kızılay, Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağış kampanyası sürdürüyor. Gazze'deki ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak isteyenler FİLİSTİN yazıp 2868'e mesaj göndererek 20 lira bağışlayabiliyor.

TÜGVA ÜYELERİ DÜN SABAH NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta sabah namazında Filistinliler için dua etti. İzmir'de Konak Yalı Camisi, Denizli'de Delikliçınar Yeni Camisi, Aydın'da Bey Camisi, Manisa'da Sultan Camisi ve Uşak'ta Ulu Cami'de bir araya gelen TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, sabah namazı kıldı. İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, Konak Yalı Camisi'nde kılınan namazın ardından cami önünde yaptığı açıklamada, İsrail zulmünün sınırlarının Gazze'de her geçen gün daha da genişlediğini söyledi. Kaya, "Gün tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür. Acımız, tepkimiz, göz yaşımız ve direncimiz ortak olmalıdır. Bebek katili olan İsrail her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına bir yenisini daha etkiliyor."

"HİZBULLAH'IN SALDIRILARI LÜBNAN'I SAVAŞA SÜRÜKLER"

İsrail'e yönelik yenilenen sınır ötesi saldırıları daha geniş bir çatışma korkusunu artırırken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın artan saldırılarının 'Lübnan'ı bir savaşa sürükleme' riski taşıdığını söyledi. IDF sözcüsü Jonathan Conricus, "Hizbullah Lübnan'ı hiçbir şey kazanamayacağı ama çok şey kaybedeceği bir savaşa sürüklüyor" dedi.

GAZETECİ ERSOY'A İSRAİL'DE SALDIRI

İsrail'de canlı yayın yapan Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı öfkeli bir grubun saldırısına uğradı. Ersoy'a "Gidin, defolun buradan" diye bağıran İsrailliler, kamerayı almaya çalıştı. Fanatiklerin müdahalesiyle yayın kesildi. Ersoy, müdahaleye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayını kapattıktan sonra da saldırının devam ettiğini belirtti.

HAMAS'IN REHİNE TEKLİFİNE RET

HAMAS sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

BİDEN VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci kez telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya ABD'nin son 24 saat içinde İsrail'e destek amacıyla gerçekleştirdiği yoğun diplomatik faaliyetler hakkında bilgi verdiği, ek yardımın yola çıktığını ve daha fazlasının geleceğini ilettiği belirtildi. Biden ayrıca Lübnan'ın saldırısı sonucu 3 İsrailli askerin yaşamını yitirmesi üzerine ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması çağrısı yaptı.

'İSRAİL, ŞAM VE HALEP LİMANLARINI HEDEF ALDI'

Suriye devlet ajansı SANA İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada 'Saat 05:25 civarında, İsrail Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi; bu saldırı Şam havaalanında bir sivil işçinin ölümüne ve bir başkasının da yaralanmasına yol açtı' denildi.

REFAH SINIR KAPISI VURULDU

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı vuruldu. İsrail savaş uçakları Gazze'ye insani yardım için geçici olarak açılan sınırı vurdu.

CENİN'DE CAMİYİ BOMBALADILAR

İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı Cenin Sorumlusu Mahmud es-Sadi ise Filistin Haber Ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

DÜNYANIN HER YERİNDE FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜLER

İsrail'in 4 bin 380'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını talep etmek için dünya çapında Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi. ABD, İngiltere, Romanya, Kırgızistan ve Uruguay'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanında tepkiler çığ gibi büyüdü. İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin yaptığı açıklamaya göre kentteki yürüyüşe 100 bine yakın kişi katıldı. Öte yandan Tel Aviv'de de İsrailliler Netanyahu'yu protesto etti.