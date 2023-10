AK Parti Buca’da yeni yönetim belli oldu

AK Parti Buca İlçe Yönetim Kurulu, yeni Başkan İbrahim Şengöz liderliğinde yeniden şekillendi. Buca'yı kucaklayan bir ekiple çalışmalara başlayan Şengöz'ün yeni İlçe yönetim kurulu, genç, dinamik ve deneyimli isimlerden oluşuyor. AK Parti'yi Buca'da yerel seçimlere hazırlayacak olan Başkan Şengöz, yeni yönetim kuruluyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buca'nın her mahallesinde, her sokağında, her insanında bir değer olduğunu biliyoruz. Bu değerleri ortaya çıkarmak ve Buca'yı daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Buca'mız için yeni bir başlangıç noktasındayız" dedi. Başkan Şengöz, "Biz, Buca halkının umutlarına cevap verecek, onların beklentilerini karşılayacak ve güzel ilçemizi daha yaşanabilir kılmak, daha konforlu alanlar oluşturmak adına arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.