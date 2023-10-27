‘Cumhurbaşkanımız liderliğinde üstümüze düşeni yapıyoruz’

Milli Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için söylediği 'Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz' sözlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir" açıklamasını yapıldı. MSB kaynakları, "Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak akan kanın durması için ateşkes ve barışa giden yoldaki çabalarımız devam etmektedir" yanıtını verdi.

'YARDIM MALZEMELERİNİN SEVKİNİ SÜRDÜRÜYORUZ'

TUĞAMİRAL Zeki Aktürk, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için yardım malzemesi sevkine devam ediyoruz" dedi.