“İzmir’i halktan yana dönüşüm kurtarır”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde muhtarlarla buluştu. Çarpık kentleşmenin İzmir'in kaderi olmadığını vurgulayan Saygılı, "Yol belli, yöntem belli. Şehrimizde, kentsel dönüşümün gerçekleşemeyişinin sorumluları da belli. 2019 sandığına giderken 33 bin konutun dönüştürüleceğini vaat ettiler. Neredeyse 5 yılda 33'te birini teslim edemediler. İzmir'i halktan yana bir dönüşüm kurtarır, bu da ancak genelde ve yerelde AK Parti'nin yönetimiyle mümkün ve başarılı olur" diye konuştu.

FİYASKO!

CHP zihniyetinin İzmir'i danışıklı dövüşlere ve çözümsüzlüklere kurban ettiğini söyleyen Saygılı, şunları söyledi; "11 yılda kangrene çevirdikleri Karabağlar örneği ortada, Gaziemir örneği ortada! Örnekköy... Kentsel dönüşümde de göstermelik, fiyasko işler listeleri uzun. Ama hiç oralı değiller" dedi.