  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bakan Fidan ile Blinken Gazze için görüştü

Bakan Fidan ile Blinken Gazze için görüştü

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan ile Blinken Gazze için görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı" denildi. Blinken'ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, "İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA