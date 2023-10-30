Netanyahu’ya büyük protesto

Tüm dünyadan Filistin'e destek yürüyüşleri ardı ardına sürüyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi. İtalya'nın başkenti Roma'da da binlerce kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Piramide semtinde toplanan çok sayıda kişi, San Giovanni meydanına doğru yürüdü. Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükseldiğini, 20 bin 242 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'den Kudüs Hastanesi'ni bombalama tehdidi geldiği ve hastane çevresinin bombalandığı bildirildi.

SUÇU ORDUYA ATTI

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki gösterdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında "Başarısızlığın sorumluluğunu alıp almadığı" şeklindeki soruya, "Zafiyet sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak" demişti.