CHP’de kurultay öncesi gerilim!

CHP'de kurultay süreciyle birlikte aynı zamanda görev yapan milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri de koltuklarını korumak için yoğun çaba sarf ederken yeni şekillenecek parti meclisi ve MYK üyelikleri de cazip hale geldi. Listelerde yer almak isteyenler kurultay delegelerinin desteğini ararken parti içinde sinirlerin de gerildiği anlar yaşanıyor.

KÜFÜRLEŞME İDDİASI

Kurultayda oy kullanacak 56 delege ile Ankara'da olacak İzmir örgütünde tartışmalara neden olan bir olay yaşandı. Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile Milletvekili Mahir Polat telefonda birbirine girdi. İddialara göre arada küfürleşme de yaşandı. Genel başkan adayı olarak delegeleri tek tek arayan Özel'in destek istediği belirtilirken birkaç delegeyle telefon konuşmasında Milletvekili Mahir Polat'ın sözlerinin hatırlatılması ikili arasındaki gerilimi yükseltti.

'BENİM İÇİN FARK ETMEZ'

Polat'ın bazı delegeleri ikna sürecinde, "Özgür Özel kazansa da ben kazanıyorum. Şu anda parti üst yönetimindeyim. Benim için fark etmiyor. Siz benim açımdan olaya bakın" dediği ifade edildi. Normal şartlarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu'nun yanında olduğunu belirten ve ona destek isteyen Polat'ın sözleri delegeler tarafından Özel'e aktarıldı. Özel'in bunun üzerine Polat'ı telefonla aradığı, sert sözlerle tepki gösterdiği öğrenildi. İddiaya göre iki isim karşılıklı küfürleşti ve telefonları yüzlerine kapattı.

ÖZEL: DOLANDIRICILARA İNANMAYIN

CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel'in kapalı toplantıda, "İzmir'de 30-40 yıllık partilileri arayarak 'her türlü ben kazanıyorum' diyen siyaset simsarlarına ve dolandırıcılara inanmayın. Böyle bir şey yoktur. Kimse benim adıma konuşmasın. Bu bir yarıştır. Yarışta taraf olunur, ortada durulmaz" dediği öğrenildi.

POLAT: KONUŞTUK AMA KÜFÜRLEŞMEDİK

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Polat, "Biz Özgür Özel ile telefonda görüştük. Ama küfürleşme olmadı. Bana 'delegelere baskı yapmayın' dedi. Ben de öyle bir şeyin olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.