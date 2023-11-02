“AB ateşkes ifadesini duymak istemiyor”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdullahiyan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, görüşmede Gazze konusunun ele alındığını belirterek, "Kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı kuşatma ve saldırılar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu kıyım ve zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil" dedi. Bakan Fidan garantörlük formülüne ilişkin, "Sadece iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesini talep etmiyor Türkiye, hem kendimiz hem de bölgedeki diğer ülkelerin sorunun çözümünde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. AB, topluca aldığı pozisyon gereği ateşkes ifadesini duymak istemiyor. İnsani yardımlarla ilgili herhangi bir zorlayıcı zemini de kabul etmiyor" değerlendirmesini yaptı.

'SORUMLUSU DİREKT ABD'

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise, "İsrail, sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş bir an önce durdurulmadığı takdirde bölgenin kontrolden çıkmasının sorumluluğu direkt ABD'nin, İsrail'in ve savaş suçlarını destekleyenlerin olacaktır" dedi.

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ GECE BOYU DEVAM ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gece de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmelerde bir an önce ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurgularken, kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN 5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 5 Kasım'da Ankara'da olması bekleniyor. İsrail'e ilk ziyaretinde "Buraya bir Yahudi olarak geldim" şeklindeki sözleri nedeniyle eleştirilen ABD'li Bakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birkaç kez telefonda görüşmüştü. Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyetinin ele alındığı görüşmelerde Bakan Fidan, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurgulamıştı.