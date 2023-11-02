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Haberler Politika Hedef, dünyanın her köşesinde atıksız yaşam

Hedef, dünyanın her köşesinde atıksız yaşam

HABER MERKEZİ
Hedef, dünyanın her köşesinde atıksız yaşam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun dünkü ilk resmi toplantısında, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan üyelerle yol haritasını belirlediklerini belirterek, "Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten "#Dünya- OrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısını, İstanbul'da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Eylül ayında New York'ta, öncesinde de çevrim içi tanışma toplantısında, beklentileri, öneri ve görüşleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Bugün başkanlık ettiğim ilk resmi toplantımızda, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan değerli kurul üyelerimizle yol haritamızı belirledik. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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