Libya ve İran’dan Erdoğan’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

GÜVEN MEKTUPLARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı yapılan kabuller 1'er saat sürdü. Kabullerde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Bunun yanında Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'a güven mektubu sundu.