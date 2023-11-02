Muğla fotoğraf yarışmasında Uşak fotoğrafına ödül verildi

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve konusu "Uygarlıkların Kesiştiği Yer Muğla" olanı 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Fakat yapılan hata yarışmayı geride bıraktı. Biri belediye görevlisi 5 kişinin yer aldığı jüri, Uşak'ta çekilerek yarışmaya gönderilen fotoğrafa üçüncülük ödülü verdi. Yaşanan skandala tepki gösteren vatandaşlar, "Kendi şehrini tanımayanları tebrik ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Türkiye'den 256 kişinin 932 fotoğrafla katıldığı Muğla'nın Arkeolojik Mirası "Uygarlıkların Kesiştiği Yer Muğla" konulu 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın jüri üyeliğini, Türkiye'nin en önemli fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar, İsa Çelik, Çerkes Karadağ, Beyhan Özdemir yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de bir temsilcinin jüri olarak katıldığı ve yüz yüze yapılan toplantı sonucu kazananlar belirlendi. Yarışmada birinciliği İstanbul'dan katılan Ahmet Fatih Sönmez, ikinciliği Balıkesir'den Hasan Sayınhan, üçüncülüğü Aydın'dan Seçkin Yenici kazandı. Yarışmada üçüncü olan Seçkin Yenici'ye ait fotoğraftaki antik yapının Muğla'da değil, Uşak'ta bulunan Blaundus Antik Kenti'nde olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar yaşanan skandala tepki gösterdi.

'YETKİLİLER ADINA BİZ UTANDIK'

Jüride bulunan belediye yetkilisinin ihmali olduğu ya da belediyenin yarışmayı önemsemediği ileri sürüldü. Bazı vatandaşlar, "Kendi şehrini tanımayanları tebrik ediyorum. Yetkililer adına biz utandık" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre fotoğrafçının, fotoğraf yarışmalarına katılmaktan 2 yıl men edileceği öğrenildi.