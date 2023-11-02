Soyer’in yaptığı yine şov yine yalan yine çelişki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi alanında yapılaşmanın önünü açan imar planı değişikliği, yargı kararıyla iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odalarının itirazı üzerine açılan davanın görüldüğü İzmir 4. İdare Mahkemesi, alanla ilgili plan değişikliğinin iptali yönünde karar aldı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığın "Rezerv Yapı Alanı" kararı da yine yargıdan iptal kararı çıkmıştı.

'ÜRETMEYE DEVAM'

Bu kararların İzmirlilerin zaferi olduğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mahkemenin aldığı bu kararla Buca Cezaevi arazisinde yapılaşmaya gidilemeyeceği kesinleşti" dedi. Soyer'e AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan jet cevap geldi. Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e şu şekilde cevap verdi: "Bugüne kadar tek bir ağaç dikmeyen; yeşil alanların bakımından bile bihaber; Çöpten patlamaya hazır dağlar oluşturan; İzmir'i depreme, sel baskınına teslim eden; kokuya, alt yapıya, trafiğe çözüm üretemeyen CHP'li Tunç Soyer'in Buca Cezaevi üstünden yaptığı yine şov, yine yalan ve kendisi ile çelişki! Cezaevi, bir utanç abidesi gibi kentin ortasındayken; yıkan, taşıyan hükümet! Yerine rekreasyon alanı, pazar yeri, trafiği rahatlatan yol ve sosyal konut barındıran bir proje hazırlayan hükümet! Başından itibaren AVM yapılmasını planlayan CHP zihniyeti! Şehrin yararına her projeye itiraz eden, olup biteni çarpıtan, kendilerine siyasi rant sağlamak derdine düşen yine onlar! Hal böyleyken söylenecek tek şey var: Hizmet edememenin dayanılmaz ağırlığı o kadar büyük ki üstlerinde; kimse hizmet etmesin, yatırım yapmasın istiyorlar! Ama nafile... Çünkü; istedikleri kadar engellemeye çalışsınlar; İzmir için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz."