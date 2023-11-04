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Haberler Politika ABD’nin katil-avcı dronu Gazze semalarında

ABD’nin katil-avcı dronu Gazze semalarında

HABER MERKEZİ
ABD’nin katil-avcı dronu Gazze semalarında
ABD, İsrail'e 7 Ekim'den bu yana katliam için destek vermeye devam ediyor. Savaş gemileri ve savaş uçakları gönderen ABD ordusu şimdi de Gazze Şeridi üzerinde gözetleme uçakları uçuruyor. Yetkililer, dronların rehine kurtarma çabalarına yardımcı olmak için kullanıldığını söyleyerek ABD'nin bilinenden daha fazla savaşa müdahil olduğunu gösterdi. ABD'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi ve yüzlerce asker konuşlandırdığı da bildirildi. MQ-9, ABD Hava Kuvvetlerinin ilk "avcı-katil" dronu olarak tasarlandı, ancak gelişmiş sensörleri ve bir alanın üzerinde tek seferde 20 saatten fazla dolaşabilme yeteneği nedeniyle öncelikle gözetleme görevlerinde kullanılıyor. Irak, Afganistan ve Suriye'de hava saldırıları düzenlemek ve istihbarat toplamak için kullanılan MQ-9, İsrail tarafından da kullanılıyor.
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