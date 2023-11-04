Aile Bakanlığı’ndan kimsesizlere uzanan el

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kimsesizlere de elini uzatıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na genelge gönderdi. Genelgeyle ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Sokakta yaşayan vatandaşları öncelikli olarak kamu kurumu misafirhanelerine, pansiyonlara veya otellere yerleştirilerek kışı sıcak bir yuvada geçirmeleri sağlanacak. Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.