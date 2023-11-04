CHP’de ‘Hesaplaşma günü’ geldi çattı

CHP'nin bugünkü kurultayı öncesinde imza toplama savaşına giren iki kanat, peş peşe açıklamalarla güç gösterisinde bulundu. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 185 delege ile CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'e destek vereceklerini duyurdu. Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise 95 milletvekilinin Kılıçdaroğlu için imza verdiğini açıkladı. Hem değişimciler hem de genel merkez, zaferden emin açıklamalarda bulunarak delegeler üzerinde algı oluşturmaya çalıştı.

GÖZLER EKREM İMAMOĞLU'NDA

Bu süreçte Kılıçdaroğlu destekçilerinden ise hızlı bir hamle geldi. Kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na 2 gün önceden pankart asan genel merkez taraftarları, "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" yazısıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e mesaj yolladı. Bir diğer pankartta Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile yer alan "Asla yanlız yürümeyeceksin" yazısı ise alay konusu oldu. Pankartta "yalnız" kelimesinin "yanlız" şeklinde yazıldığı görüldü.

PM ÜYELERİ YARIN SEÇİLECEK

1368 delege tarafından genel başkanın belirleneceği kurultayda gözler bir yandan da divan başkanı görevini üstlenecek olan İmamoğlu'na çevrilecek. Değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu'nun bu göreve getirilmesine genel merkez kanadında bir grubun ilk günden bu yana karşı çıktığı biliniyor. Özel'e açık desteğini ilan eden İmamoğlu'nun kurultayı ne kadar objektif yönetebileceği kafalarda soru işareti oluştururken, değişimciler lehine bazı tutumların görülmesi halinde gerginliğin zirve yapabileceği öne sürülüyor. Kurultaya yönelik olarak haftalardır delegelerle telefon trafiği içerisinde olan iki kanat, bu süreçte genel merkez ve İBB'nin musluklarını da sonuna kadar açtı. İddiaya göre delege transferi için her türlü olanaklar devreye sokulurken, İBB yöneticilerinin dahi Özel'e destek için kapı kapı dolaştığı ortaya çıktı. Genel merkezin ise Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç liderliğinde il başkanlarını kontrol altında tutmaya çalıştığı görüldü. Yaklaşık 5 aydır parti içi krizlerle boğuşan ve ülke gündeminden tamamen kopan CHP'de bugün genel başkan netleşecek, yarın ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Özellikle 60 kişilik Parti Meclisi seçimlerinde de sert bir rekabetin yaşanması bekleniyor. İddiaya göre yeni PM'yi mutlaka ele geçirmek isteyen değişimciler, yerel seçime yönelik şimdiden planlar yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha genel başkan seçilip yerel seçimlerde yeni bir hezimet yaşanması durumunda, değişimcilerin elindeki PM'de yeni bir isyan ateşi yakılacağı iddia ediliyor.

ÖZEL'İN OYLARINI BÖLECEK HAMLE

Öte yandan büyük kurultayda Kılıçdaroğlu ve Özel'in yanı sıra İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan'ın da genel başkanlık için yarışması bekleniyor. CHP tüzüğüne göre, kurultayda genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5'inin imzası gerekiyor. Kulislerde konuşulan iddiaya göre genel merkez, Özel'in dışındaki adayların yeterli imzayı toplayabilmesi için de devreye girebilir. Böylelikle Özel'in oylarının bölünebileceği, Kılıçdaroğlu'nun ise daha rahat bir zafer elde edebileceği değerlendiriliyor.