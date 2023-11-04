AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturması amacıyla kutlanan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' kapsamında yazılı açıklamada bulundu. Çankırı şu ifadelere yer verdi: "Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ancak gün geçtikçe tıp alanındaki her türlü teknolojik yenilik bakanlığımız ve hekimlerimizce takip edilerek başarıyla uygulanmaktadır. Organ bağışı aynı zamanda toplum olarak birbirimizin ihtiyaçlarına çare aramak ve yanıt vermektir. Çünkü bağışlanan bir organla hayata tutunan nice gönüllerin mutluluğuna tanık olmak paha biçilemez niteliktedir. Yeni bir hayat için geleceği aydınlatmak için organlarımızı bağışlayalım hayat kurtaralım."