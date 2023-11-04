İnsanlığa karşı suç işleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Kültürümüz ve medeniyetimiz bizlere adaleti gözetmeyi, mazlumun elinden tutmayı, haksızlıklar karşısında susmamayı tavsiye eder. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları bombalanıyor, masum çocuklar acımasızca katlediliyor" dedi.

İLKELİ VE İNSANİ DURUŞ

"7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur" diye konuşan Erdoğan, "Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ MEKANİZMALAR

Önceliğin insani ateşkesin süratle tesis edilmesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Müslüman Hristiyan ya da Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde de çalışıyoruz. Uluslararası Barış konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar el verdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz" dedi.

10 UÇAK DOLUSU YARDIM

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu Türk Devletleri Teşkilatı'na da teşmil ederek önümüzdeki dönemi 'Türk devri' yapmak için omuz omuza çalışacağız. İsrail ile Filistin arasındaki gerilime ilişkin Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar el verdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz. Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" diye konuştu.

'DESTEĞİ SÜRDÜRMELİYİZ'

Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaştırma hattının hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, "Hattın açılması tüm bölge ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlayacağı gibi Türkiye'yi de ata yurdumuz olan Orta Asya'ya bağlayacaktır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Erdoğan, "Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz önce ateşkese sonra kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk devletleri teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş da diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Rusya Ukrayna Savaşı'nın enerji gıda gibi alanlarda yansımaları tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Türkiye olarak adil barışın tesisi için gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ KARARA İMZA ATILDI'

Erdoğan, "Aile meclisimiz geçtiğimiz yılki Semerkant zirvemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oy birliği ile gözlemci üye statüsü vererek tarihi bir karara imza atmıştır. Bu kararla Türk dünyası tecrit edildikleri halde öz vatanından vazgeçmeyen Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadıklarını göstermiştir. Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür. Müteakip zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karar verdiğimiz şekilde gözlemci üye statüsü ile aramızda göreceğimiz inanıyorum. Bu konuda sizlerin dirayetli liderliğine güveniyorum. Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz teşkilatımıza da teşkil ederek önümüzdeki dönemi Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız" dedi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmaları ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: 2026 SONUNA KADAR 140 BİNDEN FAZLA İNSAN DÖNECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TDT zirvesinde şu ifadeleri kullandı: "İşgalden kurtarılan bölgelerde geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmaları başlattık. Bu amaçla Azerbaycan bütçesinden 7 milyar dolar harcandı. 2024'de de en az 2.4 milyar dolar harcanacak. Toprakların gerçek sahipleri Laçın ve Fuzuli şehirlerine ve 3 köye döndü. 2026 sonuna kadar Karabağ ve Doğu Zengezur'a 140 binden fazla insan geri dönecek."