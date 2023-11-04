İYİ Parti’de orta şiddette deprem

İYİ Parti kaynıyor.

Meral Akşener zor durumda.

Genel seçimlerden sonra İYİ Parti bir savruluş içinde. Çünkü, İYİ Parti'nin ciddi bir kimlik sorunu var. Üçüncü yol mottosunun altı bir türlü doldurulmazken, parti içi çekişmeler, kıskançlıklar ve istifalar Akşener'in uykularını kaçırıyor. İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara, Elazığ il başkanları ve yönetim kurullarının istifaları ardı ardına gelirken, Eskişehir İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da partisinden istifa etti. Hatipoğlu'nun Akşener'e istifa nedenlerini özetleyen mektup bıraktığı belirtildi.

Nebi Hatipoğlu'nun mektubunda, "Savrulan bir siyaset.

Yönetimle görüş ayrılığımız var" notu dikkati çekiyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMALI

İstifanın arka planında neler olduğunu araştırınca, önemli gelişmeler olduğunu öğrendim.

Hatipoğlu'nun gönlü AK Parti'de.

Cumhur İttifakı'nın birlik içinde bulunmasını çok takdir ettiği, daha önce de kendisinin belirttiği gibi, "İYİ Parti'nin yeri CHP/HDP'nin yanı olamaz.

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması daha doğru olacaktır" ifadelerinin ardından İYİ Parti içindeki CHP'li kanat tarafından çok sert eleştiriler geldi.

Hatipoğlu'nun bu eleştirilerden çok rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Nebi Hatipoğlu'nun istifası tartışmaları sürerken, bir gün sonra İYİ Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir ayrılık daha oldu. Meral Akşener, partiyi kurduğundan günümüze kadar yanında bulunan Basın Müşaviri Murat İde'nin görevine son verdi.

Basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliği, yazarlık da yapan Murat İde, İYİ Parti'nin kurulduğu 5 Ekim 2017'den bu yana Akşener'in basın müşavirliği görevini yönetiyordu. Aynı gün İYİ Partide bazı genel başkan yardımcılarının bilgileri dışında 6 sekreterin de işine son verildi.

AKŞENER'İN ANKARA BUNALIMI

Meral Akşener'in Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarmak için iyi bir isim ararken, özellikle İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan ile tartıştığı konuşuluyor.

Yüksel Aslan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü olarak çalışması dolayısıyla, Ankara'da Yavaş'ın karşısına İYİ Parti'nin aday çıkarmasına karşı olduğu belirtiliyor. Ankara bunalımı tırmanırsa Yüksel Aslan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti'de İzmir BŞB adaylığı duyurulan Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı.

İYİ PARTİ'DE PARA TARTIŞMASI

Ümit Özlale'nin yürüttüğü Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı kuruldu. Yeni oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı görevine Cem Özdemir getirildi. Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı'na görevine de vekaleten Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı bakacak. Partiden, "Ümit Özlale yaklaşan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı çalışmalarına ağırlık vermek üzere Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur' denildi.

Bu değişiklikler olurken, ilginç bir zamanlama içinde İYİ Parti Mali İşler Başkanı Özdemir'in ayrılması manidar bulundu.

Nitekim İYİ Parti'de bir para tartışması vardı. Meral Akşener, İYİ Parti'ye gerekli para temini konusunda ilginç bir karar alırken, ekonomik yardımlar konusunda milletvekillerini sınıflandırması tartışmalara konu oldu. Akşener'ın kararına göre, ekonomik durumu orta derece olan milletvekillerinden 250 bin lira, orta üstü olanlardan 500 bin lira, durumu çok iyi olanlardan da 1 milyon lira partiye yardım alınacak. İYİ Parti'nin geleceği ve izlenen siyaset yapma pratiğini beğenilmezken, parti içinde milletvekillerinin para sınıflandırmasına tabi tutulması eklenmiş durumda.

SONUÇ

İYİ Parti'nin ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz'ın da tedirgin günler geçirdiği konuşuluyor.

Bilge Yılmaz'ın, İYİ Parti'nin 81 ilde belediye başkan adayı çıkarılmasını ve CHP ile asla işbirliği yapılmaması konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağı laflarından çok rahatsız olduğu belirtilen Bilge Yılmaz'ın, çevresine, "CHP ile işbirliği yaparsak, ben istifa ederim" dediği kulislere yansıdı.