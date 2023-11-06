Al birini vur ötekine

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de belediye ve valiliği ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

'HEP ONLARLA BERABERDİN'

CHP'nin kurultay sonucuna değinen Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi. O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine" dedi. "Bunların birbirinden farkı var mı, yok" diye konuşan Başkan Erdoğan, "Bunlar terör örgütleriyle beraber omuza omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan zat, sen de onlarla beraberdin. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız? Ben 31 Mart'ta inşallah Rize'den tüm ilçeleri ile beraber çok güçlü bir ses bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ BİZİMLE GELECEK'

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, Gazze'de yaşananlarla ilgili de şu mesajları verdi: "Ülkemizin içinde bulunduğu, dünyada yaşananları olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberi ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de imkana da dirayete de tecrübeye de sahibiz. Karadeniz'e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanından çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir."

'TÜRKİYE BAMBASKA BİR SEVİYEYE YÜKSELECEK'

Türkiye'nin yükselişini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Elbette üzerimize düşenleri yaparken, ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 21 yılda hem kendimizin hem dost ve kardeşlerimizin hem de dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirme konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Allah'ın izniyle Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasından darbe girişimlerine ekonomik sabotajlardan siyasi çemberine kadar yaşadığımız badirelerin gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar" dedi.