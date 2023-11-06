Blinken bugün Ankara’da

Orta Doğu'da kritik gelişmeler yaşanırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yürüttüğü diplomasi ile bölgede etkin güç haline gelen Türkiye'yi bugün ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Blinken ile İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, insani durum ve nihai çözüm konularında görüş alışverişi yapılacak. Terörle mücadele, Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sı ve Irak'taki son gelişmeler ile NATO genişlemesi ve İsveç'in üyeliği, ABD'den talep edilen F-16'lardaki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya, ikili ilişkiler ve ticarette 100 milyar dolar hedefi konularında müzakereler gerçekleştirilecek.