Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrilme hikayesi

4 Kasım 2023 Cumartesi gecesi CHP tarihine yeni bir hikaye daha yazıldı.

Bu hikayenin ismi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun devriliş hikayesi. Kılıçdaroğlu FETÖ kasediyle 10 Mayıs 2010 yılında genel başkan olarak gelmişti, delegeler onu 13 yıl sonra götürdü. Arkasındaki en büyük mirası kaybettiği genel seçimler.

Başkan Erdoğan karşısında tam 13 seçim kaybetti. Bu kadar çok seçim kaybetmesine rağmen koltukta kalmayı başaran Kılıçdaroğlu'na CHP delegesi daha fazla dayanamadı. Faturayı 4-5 Kasım'da kesti. Aslında gidişinde bir nokta var ki gece yarısı istifa etmeyi bile başaramadı. Vedası acı oldu..

GÖLGE GENEL BAŞKAN

CHP'de genel başkan değiştirilmesinin arka planına bakalım. Özgür Özel'i kazandıran Ekrem İmamoğlu'dur.

28 Mayıs genel seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu'na karşı önceden hazırlanmış değişim projesinin İmamoğlu tarafından devreye sokulması sonucu Kılıçdaroğlu'nun devrilme hikayesi yazılmaya başlamıştı. Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olacaktı ama cesaret edemedi. Kendisi çıkamadı ama değişim projesine, Genel başkan adayı olmak için çırpınan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki belediye köşkünde ivme kazandırıldı. İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özel bir anlaşma yaptılar.

GİZLİ ANLAŞMA YAPILDI

Bu gizli anlaşmaya göre Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i destekleyip genel başkan yapacak; Selin Sayek Böke, Özgür Özel'in sağ kolu olacak; belediye başkanı seçilip seçilmeme durumuna göre Ekrem İmamoğlu, istediği takdirde genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'den alacak. Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de cumhurbaşkanı adayı olması için Özgür Özel garanti verecek... İşte bu anlaşmadan sonra İmamoğlu büyük sermayenin sesi olan bir gazetede ilk çıkışı yaptı. Ardından Özgür Özel aday oldu. Özel'in arka odasındaki kadronun önemli kısmı İmamoğlu'nun medya, akademisyen ve reklam uzmanı isimlerinden oluşuyor. Bakınız, Özgür Özel'in ilk çıkışından itibaren Selin Sayek Böke, hep yanında bulundu, bulunacak.

İkinci aşamada İmamoğlu'nun İstanbul ilçe kongrelerini kazanması nihayetinde İstanbul İlçe Başkanı çıkardığı Özgür Çelik'in kazanması, Özgür Özel'in arkasındaki en büyük destek oldu. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi hikayesinin önemli bir kavşağıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na divan başkanlığını teklif ederek kendi ölüm fermanını yazdı. İmamoğlu'nu böylece tarafsız yapmayı planlayan Kılıçdaroğlu, kendi kazdığı kuyuya düştü.

İmamoğlu'nun divan başkanlığı, Özgür Özel'i havalara uçurdu, büyük moral verdi. Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi hikayesinde tabutuna çaktığı son çivi kurultayda yaptığı konuşma oldu.

Değişimcileri hançer vurmakla suçlaması hem Ekremcileri konsolide etti hem de Meral Akşener'i çok sert eleştirmesi kendisine dışarıdan mermi olarak döndü. Çünkü Ekremciler Özgür Özel gelirse Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile ittifak yapacağını düşünüyordu.

Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e saldırınca önemli bir kozu Ekremciler'e hediye etmiş oldu. Bu da rengini belli etmeyen 100 civarındaki delegenin Özgür Özel'e kaçmasına yol açtı.

Evet, gölge genel başkan İmamoğlu ve vekil genel başkan Özel, Kılıçdaroğlu'nun devriliş hikayesinin başlığıdır.

Seçimin ilk turunda Özel 682 oy alarak Kılıçdaroğlu'nu geçerken, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz ve 2 oy ise boş olarak sayıldı.

Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolları arasında 'çekilin' ve 'çekilmeyin' diyenler birbirine girdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'Çekilmeyi tartıştık ama karar alamadık' açıklaması" yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu'nun çekilme sinyalini bir gazeteciye vermesi ve düzeltme çabaları dikkat çekti. İmamoğlu, "Konuşacak çok şey var, şimdi zamanı değil" diyerek gecenin kritik saatlerini manidar şekilde değerlendirdi.

GECE YARISI ÇEKİLDİ AMA...

Gece yarısı tam ikinci oylama başlarken Kılıçdaroğlu aniden kurultay salonuna geldi. Kılıçdaroğlu, 'çekileceğim' deyince şaşkınlık yaşandı.

Çekilmeye rağmen oylamanın sürmesi gerektiğinden Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlanana kadar salonda bekleyeceği sanılıyordu ama olmadı.

Kılıçdaroğlu ikinci turu beklemeden evine gitti. Oylama bitti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özel ikinci turda 812 oy alarak genel başkan olurken Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. İmamoğlu, şov yaparcasına tavırlarla neşeli hareketlerde bulundu.

Kurultay divan başkanı platformunda kalabalıkla beraber Özgür Özel'i çağırdı. Özgür Özel'i sık sık alkışladı.

Sonra birbirlerine sarıldılar. Bu tablo gölge genel başkan İmamoğlu ve vekil genel başkan Özel gerçeğini açık ve net şekilde ortaya koydu. Saat 2.30'da biten oy verme işleminde 10 dakika sonra Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yeni Genel Başkanı'nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu.

SOSYAL MEDYADAN VEDA

Evine giden Kılıçdaroğlu ise seçim sonucunun ardından vedasını da sosyal medya üzerinden yaptı. Özel'in genel başkanlığını X hesabından tebrik eden Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım.

Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyorum." SONUÇ: CHP siyasette ders olacak saatler yaşadı. Kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu trajik şekilde koltuğuna veda ettirildi.