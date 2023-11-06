Skandalların adamı oldu!

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçmişte birçok skandala imza attı. Özel, sünni Müslümanlara hakaretten PKK'ya üstü kapalı desteğe kadar çok sayıda skandalla gündeme gelmişti. İşte o skandallardan bazıları:

KUR'AN KURSLARINI ELEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2021 yılında TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı. Bu açıklaması büyük tepki çekti.

SÜNNİLERE HAKARET ETTİ

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 2013'te demokratikleşme paketinin açıklanmasının ardından kendi twitter hesabı üzerinden Andımız'ın kaldırılmasını eleştirip, "Müminim, Sünniyim, inançlıyım, ilkem, sübyanları sevmek, hocalara hürmet, Başbakan'a ömrümce biat etmektir" mesajını paylaşması büyük tepki çekti.

DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKTI

Özgür Özel, 2016 yılında 'dağdan talimat alıyor' dediği Selahattin Demirtaş'a her nedense sonrasında sahip çıktı. Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istedi. Kurultay'da da Demirtaş'a selam yolladı.

SKANDAL KANDİL AÇIKLAMASI

TSK 2018'de Kandil'e girip PKK terörünü bitirmeyi hedeflerken, CHP'den operasyonu eleştiren bir açıklama geldi. CHP'li Özgür Özel, "Şimdi herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar, Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'lar ile vurup buradan seçimde bir şey, bir güç elde etmeyi düşünmektedirler" dedi.

FETÖ'YE 'İNANÇ GRUBU' DEDİ

Özgür Özel, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargı ve polis darbesi girişiminin ardından FETÖ'yü destekleyen açıklamalar yapmıştı. 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti. Özel, FETÖ'yü "Manisa'daki bir inanç grubu, bir cemaat olarak" lanse etmişti.

PKK'NIN YAYININA KATILDI

PKK yayın organında TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınmıştı. Financı'ya destek veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de Fincancı'nın katıldığı PKK kanalına katıldığı ortaya çıkmıştı. Özel'in konuk olduğu 'Medya Haber' isimli kanal, terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimleri ağırlamasıyla biliniyor.

'HDP SEÇİMİ KAZANIR' DEMİŞTİ

Özgür Özel, seçim öncesi "HDP'ye bakanlık verilecek mi?" sorusuna ise "Dün Meral Hanım'ın açıklaması son derece tatmin ediciydi. Masada olan bakanlıkları paylaşacak. Onların da ayrı bir ittifakı var. Ha şöyle bir şey demem ben; HDP'ye bakan verilemez, HDP seçimi kazanır tüm bakanları alır. HDP eşit bir parti. Bu ittifakımızın seçimi kazandığında nasıl bakanlıkları paylaşacağını biz yazdık zaten" yanıtını vererek bir başka skandala imza atmıştı.

'DEMEK Kİ YAPAMIYORUZ' DEDİ

14-28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "Kaybedersek zaten olmamamız lazım artık yani. Cumhuriyet'in 100. yılını Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra demek ki yapamıyoruz. Kaybedersek devam etme işi zor; hakikaten olacak şey değil. Cumhuriyetin 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başarmadıysak benim en başta kendimi sorgulamam lazım" dedi ancak seçi hezimetine rağmen gitmedi, üzerine Genel Başkanlığa soyundu.