Yok birbirlerinden farkı!

CHP'nin hafta sonu yapılan kurultayında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Yerine ise, yıllardır Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında yer alan ve her kararı birlikte aldığı isimlerin başında gelen Özgür Özel seçildi. Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle 'değişim' diyerek göreve gelse de ortaya çıkan tablo, "Kılıçdaroğlu ile yok birbirlerinden farkları. Aslı gitti kopyası geldi" dedirtti.

SİYASETTE ÖNÜNÜ AÇAN İSİM

Siyasette önünü açan isim olan Kılıçdaroğlu'nu, İmamoğlu'yla işbirliği yapıp genel başkan adayı olarak adeta hançerlemekle eleştirilen Özgür Özel, PKK'nın siyasi ayağı HEDEP-HDP ve FETÖ'ye selefi Kılıçdaroğlu ile aynı çizgiden baktığını bugüne kadar birçok kez ortaya koydu. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu gibi kaybettiği seçimlerle de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, genel başkan olduktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13 seçim ve referandumu kaybetti. Özel ise, 2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'den aday olduğu Manisa Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybederek dikkat çekti. Özel'in ismi, geçmişte Manisa'da mahallesindeki delege seçimlerini kaybetmesiyle de gündeme gelmişti.

SEÇİMİN İZMİR'DEKİ SONUÇLARI

CHP'de Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesiyle İzmir örgütünde de kazananlar ve kaybedenler belli oldu.

KAYBEDENLERDE BAŞI ÇEKENLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

İzmir Milletvekili Mahir Polat

İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal

KAZANANLARDA BAŞI ÇEKENLER

İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke

İzmir Milletvekili Murat Bakan

İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

İzmir Milletvekili Deniz Yücel

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

Buca İlçe eski Başkanı Hacer Taş

Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu

Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda

CHP'DE YENİ YÖNETİME İZMİR'DEN TALİP OLANLAR

4 Kasım'da Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasının ardından dün de 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. Seçimler için aday başvuru saati 21:00 olarak belirlendi. Ardından aday listeleri kesinleşti.

KURULTAYDA SEÇİMLER YAPILDI

CHP 38. Olağan Kurultayı önceki gün büyük bir değişimle tamamlandı. Özgür Özel 812 oyla CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilirken Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Kurultayın 2. gününde de 60 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeliği seçimleri yapıldı. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde CHP'de yeni yönetimin belirlenmesi için yapılan seçim devam ediyordu.

İŞTE MERAK EDİLEN O İSİMLER

PM'YE ADAY OLANLAR: Ayten Gülsever, Barış Özgen, Deniz Yücel, Devrim Barış Çelik, Dursun Türkekul, Erdal Aksünger, Hacer Taş Gültepe, Hüseyin Saygılı, Murat Bakan, Mustafa Balbay, Nurgün Uçar Aktuğ, Özlem Eser, Perihan Yardımcı, Selin Sayek Böke, Seniye Nazik Işık.

YDK'YA ADAY OLANLAR: Birgül Değirmenci, Ebru Okay, Ekincan Aksoy, Hüseyin Çorlu, Melih Tıraş, Özkan Tice, Zuhal Mercan

İMAMOĞLU İLE ÖZEL ARASINDA İLK KRİZ

CHP'de genel başkan seçilen Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Parti Meclisi konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve oylamanın 5. kez ertelendiği öğrenildi. Özel'in genel başkan olmasında büyük pay sahibi olan İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ince bir mesaj vererek, adeta "Unutma, benim sayemde genel başkan oldun" demişti. Özel seçildikten sonraki gün, Parti Meclisi için yapılacak olan oylamaların 5 kez ertelenmesi tartışmalara neden oldu. Bu ertelemenin, Özel ile İmamoğlu arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.