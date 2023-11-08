AK Parti İzmir’de Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi

AK Parti İzmir'de, İl Başkanı Bilal Saygılı'nın 'A Takımı' belli oldu. İzmir'de partiyi yerel seçimlere götürecek yeni yönetimin geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından, 15 kişilik Yürütme Kurulu da belli oldu. 75 kişilik il yönetiminden belirlenen kurulda teşkilat İsmail Çiftçioğlu'na, yerel yönetimler ise Hakan Yıldız'a emanet edildi. AK Parti İzmir il teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı başkanlığında, İl Yürütme Kurulumuz oluşturulmuştur. Şehrimiz ve partimiz için hayırlı olsun" denildi.